Mettmann. Bei einer Schlägerei zwischen mindestens fünf Männern sind am Mittwochabend in Mettmann zwei Beteiligte schwer verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser. Die überwiegend aus dem Irak stammenden Männer seien bei der Auseinandersetzung unter anderem mit Messern, einem Küchenbeil und einer Eisenstange bewaffnet gewesen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. An einem Wagen der Beteiligten sei eine Scheibe eingeschlagen worden.

Die Polizei habe die Auseinandersetzung schnell beenden können. Flüchtige Beteiligte hätten die Beamten im näheren Stadtgebiet, insbesondere im Bereich Jubiläumsplatz angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und eine eingesetzte Mordkommission ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Grund für den Gewalt waren laut Polizei schon längere Zeit andauernde, persönliche Streitigkeiten. red/dpa