In Rösrath und Gummersbach wurden zwei einzelne Wölfe nachgewiesen. Katharina Stenglein vom Naturschutzbund (Nabu) ist Luchs- und Wolfsberaterin des Landes NRW.

Obwohl die meisten Deutschen noch keinen Wolf in freier Wildbahn gesehen haben, haben viele Angst vor ihm. Ist das gerechtfertigt?

Katharina Stenglein: Ängste kann man oft nicht begründen. Klar ist, dass der Wolf ein Tier ist, das wir hier nicht mehr gewöhnt sind. Und es kommt mit den heutigen Lebensbedingungen sogar gut zurecht. Wölfe nutzen zum Beispiel die menschlichen Wege, weil es für sie praktischer und energiesparender ist, als durchs Unterholz zu laufen. Der normale Wochenendspaziergänger im Wald wird aber wohl in der Regel keinen Wolf zu Gesicht bekommen.

Gibt es hier in der Region Wölfe?

Stenglein: Im Mai wurde ein Wolf in Gummersbach gesichtet und gefilmt. Letztes Jahr ist einer in Rösrath aufgetaucht, der aber wieder nach Niedersachsen (in die Nähe von Cuxhaven) zurückgekehrt ist, weil er hier keine Partnerin gefunden hatte. In Nordrhein-Westfalen gibt es während der Wolfswanderzeiten nur wenige Einzeltiere, da fällt die Partnersuche schwer.

Wo leben die meisten Wölfe?

Stenglein: In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und auch in Bayern. Deutschlandweit soll es Hochrechnungen zufolge etwa 500 Wölfe geben, die in rund 50 Rudeln und als Paare sowie einzeln leben. In NRW dagegen wurde in diesem Jahr bislang sieben Mal ein Wolf gesichtet. Dabei handelte es sich vermutlich um drei verschiedene Tiere.

Aus wie vielen Tieren besteht ein Rudel?

Stenglein: Im Prinzip ist das Wolfsrudel mit einer mensch-lichen Familie vergleichbar. Es besteht aus den Elterntieren – die sich übrigens nach Möglichkeit ein Leben lang treu sind – und ihren ein bis zwei Jahre alten Jungen, den sogenannten Jährlingen, sowie den Welpen, die immer im April/Mai geboren werden. In der Regel sind es fünf bis acht Tiere.

In Griechenland soll eine englische Touristin von einem Wolfsrudel zerfleischt worden sein. Wie gefährlich sind Wölfe für Menschen?

Stenglein: Es gibt dazu eine europaweite Studie namens „Nina“. Demnach sind seit den 50er Jahren in der EU neun Fälle bekannt, in denen Menschen durch Wölfe getötet wurden. In fünf Fällen davon waren die Tiere tollwütig, in den anderen vier Fällen waren sie durch Menschen angefüttert worden und hatten so die natürliche Distanz zum Menschen verloren. Bei dem Fall in Griechenland müssen wir erst die Ermittlungsergebnisse abwarten. Die letzten Wölfe waren dort vor drei bis vier Jahren gesichtet worden. Wahrscheinlicher ist es nach Angaben der Verbände vor Ort, dass ein Rudel wilder Hunde die Frau angegriffen hat. Auch in Deutschland sterben ja jedes Jahr mehrere Menschen durch Hundeattacken. Wildschweine können ebenfalls tödlich sein.