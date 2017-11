In 38 Tagen ist Heiligabend. Die Vorweihnachtszeit hat also begonnen. In der kommenden Woche öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in der Region und stimmen aufs Fest ein. Wir geben einen Überblick. Blotschenmarkt in Mettmann

Mehr als 50 Marktstände finden sich zu diesem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz rund um die St. Lambertuskirche in der historischen Mettmanner Oberstadt. Im Mittelpunkt des Angebotes stehen neben Weihnachtsartikeln, Kunsthandwerk und Schmuck. Zu essen gibt es regionale Leckereien und fremdländische Spezialitäten. Viele Besucher des Blotschenmarktes in Mettmann freuen sich besonders über die wunderschön geschmückten Tannenbäume der Mettmanner Grundschulen. Im Nikolaushaus können die Kinder täglich dem Weihnachtsmann ihre Wünsche erzählen. Ein tägliches Bühnenprogramm rundet den Weihnachtlichen Blotschenmarkt in Mettmann ab. Der Name „Blotschenmarkt“ wird vom Begriff Blotschen (= Klompen bzw. Holzschuhe) abgeleitet. Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Der Markt läuft vom 1. bis zum 17. Dezember. wie

blotschenmarkt-mettmann.de

Ratinger Weihnachtsmarkt

Der Ratinger Weihnachtsmarkt findet in historischem Ambiente statt, mitten in der Altstadt auf dem Markt, direkt vor dem Bürgerhaus. So entsteht eine besondere Atmosphäre mit Lichterglanz, umrahmt von alten Fachwerkhäusern. Das ist einzigartig in der Region. Angesichts der Baustellen in der Stadt sollte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder eines der Innenstadt-Parkhäuser ansteuern. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 24. November, um 12 Uhr und geht bis zum 23.Dezember. Tägliche Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr. köh

Pyramidenmarkt in Haan

Seit 1990 pflegt Haan eine Partnerschaft mit der Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt. 2001 machte die Goethe- der Gartenstadt ein besonderes Geschenk – eine sieben Meter hohe hölzerne Weihnachtspyramide. Die wurde auf dem Stadtbrunnen aufgebaut und dreht seither Jahr für Jahr ihre Runden. Rund um dieses Wahrzeichen entwickelte sich ein Pyramidenmarkt mit Getränkeständen, Imbiss, Kinderkarussell und Süßwaren-Angebot. Vom 24. November bis zum 26. Dezember wird der Pyramidenmarkt von morgens bis in den Abend hinein zum Treffpunkt von Jung und Alt. Sonntags gibt es stets Besonderheiten: Am ersten Advent findet auf dem Neuen Markt der 44. weihnachtliche Trödelmarkt statt. Am 10. Dezember erhält – am Teddybärentag – jedes Kind, das ein Kuscheltier mitbringt, ein Präsent an den einzelnen Ständen. Am 17. Dezember erweitert (vom 13. an) der Winterttreff die Fläche und das Programmangebot des Pyramidenmarktes. Der Markt beginnt täglich um 11 Uhr. Mittwochs und samstags öffnet er um 8 Uhr. -dts