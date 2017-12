SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese über die Arbeit in Berlin, die AfD und die Sondierungsgespräche.

Mettmann. Kerstin Griese ist bei der Bundestagswahl zwar nicht über ein Direktmandat in das Parlament eingezogen, hatte aber einen sicheren Listenplatz. Wie es nun in Berlin weiter geht, darüber haben wir mit der Bundestagsabgeordneten gesprochen.

Frau Griese, wann wählen Sie denn einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin?

Kerstin Griese: So wie es derzeit aussieht, wird das nicht vor März stattfinden. Das ist länger, als die Wähler erwartet haben, aber es geht im Moment nicht anders. Ich kann mir aber auch noch ein ganz anderes Modell vorstellen, wie es mal vor Jahren in Israel praktiziert wurde. Kanzlerwechsel mitten in der Amtszeit. Erst die CDU, dann die SPD, das wäre doch mal ein Vorschlag.

Haben Sie denn mit so einer langen Phase der Regierungsbildung gerechnet?

Griese: Nein, ich war wirklich überzeugt, dass Jamaika klappen wird. Bei dem bitteren Wahlergebnis von nur 20,5 Prozent habe ich es auch anfangs für völlig richtig gehalten, dass wir in die Opposition gehen. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die Grünen sehr gerne Verantwortung in der Regierung übernommen hätten. Die waren nun 12 Jahre nicht mehr dabei, das war eine große Chance. Letztendlich ist es an Christian Lindner gescheitert, der von Anfang an nicht so richtig wollte. Von Angela Merkel bin ich richtig enttäuscht, die Kanzlerin hatte offenbar kein klares Konzept in den Verhandlungen.

Meinen Sie, die SPD und die CDU haben bei ihren anstehenden Gesprächen nun mehr Erfolg?

Griese: Ich sage ganz klar, da kommt es auf die Inhalte an. Ich weiß aber auch, die SPD wird jetzt gebraucht. Denn so einfach lässt das Grundgesetz keine Neuwahl zu. Die Sondierungsgespräche werden vom 7. bis zum 12. Januar stattfinden. Am 21. Januar wird dann ein SPD-Parteitag entscheiden, ob die Partei förmliche Koalitionsverhandlungen über einen konkreten Vertragstext aufnimmt. Wir werden aber in den Sondierungen mit der Union nicht über 156 Seiten Text wie die Jamaika-Partner verhandeln, sondern reden über fünf bis zehn Seiten.

Und was soll auf den zehn Seiten stehen? Bloße Absichtserklärungen? Die SPD ist aus der vergangenen Großen Koalition nicht gerade besonders gut rausgekommen?

Griese: Wir müssen die konkreten Alltagsprobleme der Menschen angehen. Die SPD hat in den letzten Jahren viel erreicht, endlich den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt, die Kitas ausgebaut, eine Mietpreisbremse eingeführt. Aber jetzt geht es um die zukünftigen Themen.