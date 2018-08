Das Kunsthaus Mettmann zeigt noch bis zum 12. August eine Ausstellung mit Werken von Eva Koch und Tessa Ziemssen.

Mettmann. Spiegelei. Dotter. Gelb. Klar, das sind die naheliegenden Assoziationen. Aber bei Tessa Ziemssen ist Gelb nicht gleich Gelb. „...und am Freitag gibt es Fisch“, so heißt die Ausstellung, die das Kunsthaus Mettmann heute, Freitag, sowie Samstag und Sonntag an der Mühlenstraße zeigt. Eva Koch und Tessa Ziemssen stellen Stillleben aus. Das Motto ist dem Titel eines Bildes von Eva Koch entlehnt, das einen kleinen Fisch zeigt, der aus seinem Goldfischglas springt.

Stillleben hatten ihre Blütezeit im 17. Jahrhundert, und ihre vermeintliche Inhaltsleere war angefüllt mit Symbolik. Denn so ganz zufällig waren ihre Bestandteile nicht angeordnet: Verderbendes Obst zeugte von Vergänglichkeit, und selbst die kleine Fliege, die darauf herumkrabbelte, hatte eine Bedeutung, stand für Kurzlebigkeit. Ein Ei hingegen war Symbol für Geburt und Schöpfung.

Die Werke von Eva Koch und Tessa Ziemssen sind längst nicht so überladen. Sie konzentrieren sich vielmehr auf das eine – das Spiegelei von Tessa Ziemssen zum Beispiel – weisen aber dennoch Parallelen auf. Denn ihre Stillleben, festgehalten in Öl, sind Momentaufnahmen und bezeugen damit wie die alten Meister die Vergänglichkeit des Augenblicks. So malte Eva Koch eine Artischocke vor blauem Himmel. „Die habe ich in Venedig gekauft und in Venedig gegessen“, erzählt sie.

Ausstellung ist jeweils von Freitag bis Sonntag zu sehen

Auch bei Tessa Ziemssen wird der Augenblick konserviert – die Birnen in ihrem gleichnamigen Bild wirken wie gerade aus der braunen Papiertüte gekullert, prall, saftig und zum Anbeißen bereit. Die Werke beider Frauen zeigen, wie unterschiedlich das Sujet interpretiert werden kann, und bieten dem Betrachter Gelegenheit, sich ins Detail zu vertiefen. Fast also ein meditativer Anblick, streckenweise gewürzt mit Humor. So heißt ein Bild von Eva Koch „Künstler müssen auch Kartoffeln schälen“ und zeigt einen Eimer mit Kartoffeln.

Die Ausstellung ist bis zum 12. August Freitag von 18 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr und Sonntag von 12 bis 16 Uhr zu sehen.