Ab 1. Januar gilt ein vereinfachtes Tarifsystem.

Kreis Mettmann. Mit neuen Ticketprodukten, strukturellen Maßnahmen und einer Preisanhebung startet der VRR ins Tarifjahr 2018. Zum 1. Januar werden die Ticketpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) um durchschnittlich 1,9 Prozent angehoben. Kunden werden gebeten, ihre im Jahr 2017 erworbenen Bartickets entweder bis zum 31. März 2018 abzufahren oder bis zum 31. Dezember 2020 in den Kundencentern der Verkehrsunternehmen gegen Tickets mit neuem Preisstand umzutauschen.

Das Unternehmen reagiert auf verändertes Kundenverhalten

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: Ab 2018 gilt für die gewerblichen und kaufmännischen Auszubildenden der Region ein ähnliches Angebot wie beim Schoko-Ticket. Ab Januar ist das Ticket stets verbundweit gültig und wird für Abonnenten künftig zum Preis von 59,95 Euro angeboten. Das inhaltsgleiche Monats-Ticket kostet 69,95 Euro.

Ab 2018 tritt eine Vereinfachung der Preisstufe C in Kraft. Die aktuell 172 Gültigkeitsbereiche werden in 19 Regionen zusammengefasst und bieten den Kunden großflächigere Räume. Von der neuen Anpassung profitieren alle Inhaber eines Tickets in der Preisstufe C. Denn durch den wesentlich größeren Geltungsbereich brauchen sie in vielen Relationen kein Zusatz-Ticket mehr, um in Städte oder Gemeinden zu fahren, die außerhalb ihres bisherigen Geltungsbereichs lagen. Für einige Kunden, die heute ein verbundweit gültiges Ticket in der Preisstufe D besitzen, ergibt sich zudem die Möglichkeit, in die preislich günstigere Preisstufe C zu wechseln.

Mit der Umgestaltung des Tages-Tickets reagiert der VRR auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden und die zunehmende touristische Bedeutung der Region Rhein-Ruhr. Ab dem kommenden Jahr ist das Tages-Ticket nach der Entwertung 24 Stunden gültig. Eine weitere Neuerung in der Tariflandschaft ist ein Ticket mit einer Gültigkeit von 48 Stunden ab Entwertung, das gerade für Touristen attraktiv ist. Es entspricht dem Reiseverhalten der Fahrgäste, die an Wochenenden in der Metropole Rhein-Ruhr unterwegs sind.

Die neuen Preise sind bereits in der App des Verkehrsverbundes und der Verkehrsunternehmen aufgenommen. Zudem hat der VRR die Auffindbarkeit der Datums- und Uhrzeiteingabe für die Fahrtauskünfte und die Auffindbarkeit des Abfahrtsmonitors verbessert. Diese sind auf der Startseite der Apps durch Symbole deutlicher zu erkennen. Der VRR arbeitet stetig an der Verbesserung im Bereich Usability/Benutzerführung der Apps, heißt es. Red