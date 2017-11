Die Asphaltierung in der unteren Flintropstraße und in der Breite Straße verliefen am Samstag reibungslos. Heute laufen die Arbeiten auf der Talstraße.

Mettmann. Tiefbauamtsleiter Stephan Kopp beobachtete am Samstagmorgen mit zwei Mitarbeitern die Asphaltarbeiten auf der unteren Flintropstraße und in der Breite Straße. Sein Daumen zeigte nach oben: „Wir sind voll im Zeitplan. Bisher hat alles gut geklappt“, sagte er. Am Freitagabend hatte die Baufirma bis 23 Uhr die Vorbereitung für die Asphaltierung abgeschlossen. Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr rückten die Asphaltbauer an, und ab 8 Uhr bekamen die untere Johannes-Flintrop-Straße und die Breite Straße eine neue Straßendecke. Am frühen Nachmittag waren die Arbeiten abgeschlossen. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr war die Strecke als Einbahnstraße bereits wieder befahrbar.

Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Nur in der Königshofstraße, die am Samstag eine Sackgasse war, kam es zu hektischen Wendemanövern. Viele Autofahrer ignorierten oder erkannten nicht die Verkehrschilder und fuhren bis zur Bäckerei Steinbrink durch. Als die dann feststellen, dass es nicht weiter geht, suchten sie einen Platz zum Wenden oder mussten rückwärts fahren.

Die Anwohner waren im Vorfeld von der Baufirma über die Sperrung informiert worden. Die Mitarbeiter des Juweliers Andreas Kortenhaus ließen sich am Samstag zur Arbeit bringen. Der eine oder andere Autofahrer merkte allerdings relativ spät, dass im Mettmanner Zentrum am Samstag kein Fortkommen war. Zwischen der Einmündung der Poststraße bis hinunter zur Talstraße rasselte die Teermaschine über die frisch renovierte Straße.

Geschäftsleute rechneten mit geringerer Kundenfrequenz

„Was soll ich sagen: Es geht ja nicht anders“, sagte Helene Bublies von der Altstadt-Parfümerie Luckau, achselzuckend. Die Kundenparkplätze im Hinterhof blieben leer. Wie die Geschäftsleute links und rechts entlang der Breite Straße hatte sie vorab mit einer deutlich geringeren Kundenfrequenz gerechnet. Axel Ellsiepen von Bovensiepen plagen zwei Sorgen: Die Anlieferer für den Büro- und Schreibwarenhandel müssten oftmals einen halben Kilometer weit schwere Paletten bewegen, weil Parkplätze für Anlieferer fehlen. Und Kunden für den Kochshop an der Johannes-Flintrop-Straße „finden uns nur per Zufall und kommen selten wieder“.

Ab heute wird die Talstraße ab der Einmündung Elberfelder Straße, Höhe Bahnstraße Hausnummer 9 bis zur Kreuzung Ringstraße/Talstraße/Am Königshof zur Einbahnstraße. Autofahrer können die Talstraße bis 20. November nur in Richtung Neandertal/Düsseldorf befahren. Eine halbseitige Fahrbahnsperrung ist wegen umfangreicher Asphaltarbeiten auf diesem Streckenabschnitt notwendig. Autofahrer und auch der Busverkehr werden über die Beethovenstraße, Flurstraße und Elberfelder Straße umgeleitet. Wegen des Linienbusverkehrs werden auf der Daniel-Kircher-Straße und auf der Goldberger Straße Halteverbote angeordnet. Die Einbahnstraßen-Reglung auf der Elberfelder Straße wird zwischen der Einmündung Bahnstraße und Tunnel während der Baumaßnahme umgedreht, damit Anwohner diesen Abschnitt mit ihren Autos noch erreichen können.