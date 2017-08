In der Werkstatt von Claudia Köther und Daniel Lückhof wird noch mit dem gleichen Werkzeug wie vor 100 Jahren gearbeitet.

Mettmann. Anfassen darf man das hauchdünne Blattgold nicht, sonst ist es verdorben. Claudia Köther trägt es daher mit einem Pinsel aus Eichhörnchenhaar auf, den sie zuvor mit einem flüchtigen Strich über ihre Wange entladen hat, damit nichts daran kleben bleibt. Denn das einzehntausendstel Millimeter feine Blättchen soll ja auf den zuvor leicht angefeuchteten, mit einer leimhaltigen Farbe grundierten Rahmen.

Die kleinen Bläschen, die dabei entstehen, werden vorsichtig weggepustet. Dann trocknet das Goldblatt auf dem Rahmen und kräuselt dabei ein bisschen. Mit einem Werkzeug, an dessen Spitze ein Achat sitzt, werden diese Unebenheiten behutsam geglättet und poliert und verschwinden schließlich vollständig. Lediglich dort, wo die Blättchen am Ende minimal überlappen, bleibt ganz leicht eine Nahtstelle sichtbar. „Die ist handwerklich bedingt und unvermeidbar. Sie bezeugt, dass es sich um eine Vergolderarbeit handelt“, erklärt Claudia Köther.

Sie arbeitet noch mit dem gleichen Werkzeug, das schon vor 100 Jahren verwendet wurde, „da ist nichts durch Maschinen ersetzt worden, weil sehr fein gearbeitet werden muss“, betont sie. Es verwundert daher auch nicht, dass das Teure an der Vergoldung am Ende nicht das hauchzarte Material, sondern die Zeit ist, die für den edlen Glanz auf dem hölzernen Rahmen investiert werden muss.

Die Handwerkskunst schätzende Kundschaft schreckt das zwar nicht, dennoch sei der Vergolder ein aussterbender Beruf mit einem überschaubaren Markt. Man müsse also auf sich aufmerksam machen und beispielsweise versuchen, bei Museen einen Fuß in die Tür zu bekommen, sagen Claudia Köther und Daniel Lückhof. Das ist ihnen beim Neusser Clemens-Sels-Museum mit einem cleveren Zug gelungen. Das angesehene Haus hatte über eine Annonce Sponsoren für die Restaurierung eines pompösen Ölbild-Rahmens gesucht. Köther und Lückhoff haben sich beworben und ihre Arbeitskraft statt Geld als Sponsoring angeboten, jedenfalls in Teilen. Den Auftrag haben sie bekommen, weitere könnten folgen.

Das rührige Paar lebt seit 15 Jahren in Mettmann und wohnt und arbeitet mittlerweile in einem denkmalgeschützten ehemaligen Pfarrhaus an der Düsseldorfer Straße. Diese Verbindung habe Vorteile, denn man könne abends und am Wochenende schnell noch etwas fertigmachen, ohne sich gleich komplett vom Familienleben mit den beiden Kindern abzukoppeln, erzählen sie.

Auf Luxusyachten wird die Innenausstattung vergoldet

Nötig ist das allemal, denn sie arbeiten mal für Kunsthändler, mal für private Sammler, mal für Privatleute, die ein Erbstück restaurieren lassen wollen, und regelmäßig auch für eine Werft in Bremen, in deren Luxusyachten sie Teile der Innenausstattung vergolden – die orientalische Kundschaft liebt es und es bringt gutes Geld in die Vergolderkasse, erzählen sie.