Unbekanntes Paar raubt Mädchen in Haan aus

Haan. Ins Krankenhaus musste am Montagabend ein 15 Jahre altes Mädchen nach einer Attacke durch ein noch unbekanntes Paar im Haaner Bachtal eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, war die 15-Jährige gegen 19.50 Uhr gemeinsam mit einer 16-Jährigen unterwegs. Die beiden Schülerinnen unterhielten sich auf einem Spielplatz, als sich ihnen von hinten ein Mann und eine Frau näherten. Zunächst beschimpfte das Paar die Mädchen. Die beiden Schülerinnen ergriffen daraufhin die Flucht. Die 15-Jährige wurde jedoch von dem Mann verfolgt und schließlich auch eingeholt. Der Unbekannte zog das Mädchen in den angrenzenden Bachlauf und schlug mit der Faust auf sie ein. Dann ließ er von der Schülerin ab und ergriff ihre Tasche mitsamt Portemonnaie und dem Bargeld und floh zu Fuß in Richtung Robert-Koch-Straße. Die Frau schloss sich ihm an. Die 15-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hilfsbereite Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um die aufgelösten Schülerinnen. Den Mann beschreiben die Mädchen so: Er ist zirka 20 bis 25 Jahre alt und hatte ein westeuropäisches Aussehen. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug eine Brille und einen ungepflegten Vollbart. Der Mann war bekleidet mit einer Dreiviertel-Hose und hatte eine große, schwarze Umhängetasche mit sich. Die Frau war zirka 20 bis 25 Jahre alt, hatte langes, leicht lockiges Haar und trug eine große Decke mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02129/93286480 jederzeit entgegen. arue

