Mettmann. In der Nacht vom Sonntagabend, 21.00 Uhr, bis zum Montagmorgen, 7.45 Uhr, waren in Heiligenhaus ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter unterwegs, die es auf fest montierten Navigationsgeräte abgesehen hatten. Nach Angaben der Polizei wurden bereits drei solcher Taten angezeigt, bei denen an Autos der Marke BMW jeweils die Fenster eingeschlagen wurden, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Danach wurden die Navigationsgeräte und in einem Fall auch das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Der dabei entstandene Beute- und Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei insgesamt auf mindestens 12.000,- Euro. Betroffen waren die Straßen "In der Lilie", Azaleenweg und "Am Berg" in Heiligenhaus-Isenbügel.

Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei nach eigenen Angaben noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Beute vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Telefonnummer 02056/ 9312-6150 entgegen. red

