„Tour“ und Stadt erleben mit einem Ticket

Werbegemeinschaft Mettmann Impulse bietet Vergünstigungen für alle Tour-Besucher.

Mettmann. Die Werbegemeinschaft Mettmann-Impulse bietet zur Tour de France einen ganz besonderen Service an: das „Tour Ticket Mettmann“. Es kann für einen der drei Event-Tage (Freitag, 31. Juni, bis Sonntag, 2. Juli) online erworben werden. Was beinhaltet das Tour-Ticket? „Die Tour de France hautnah erleben, ohne Parkplatzsuche, ohne Gedrängel, ohne Stress“, sagt Jens Christian Holtgreve, Mitglied im Vorstand der Werbegemeinschaft.

Die Leistungen: Hin- und Rückfahrt im VRR-Gebiet mit dem ÖPNV, gültig bis 3 Uhr des Folgetages, inklusive Eintritt in das Neanderthal-Museum (gültig bis zum 31. Dezember). Wer Lust hat, kann mit dem Ticket an dem Geltungstag im Mettmanner Naturbad abtauchen. Wer das Ticket hat, erhält eine Visitor-Card an Ständen, die sich an den drei Regiobahn-Haltepunkten und in der Innenstadt befinden.

Weinsommer, Kunstmeile und offener Sonntag laden ein

Am Tourwochenende findet auf dem Markt der Weinsommer statt. Entsprechende Leistungen werden von der Karte abgeknipst. Beispielsweise einen Schoppen Wein und einen Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro auf dem Weinsommer. Diesmal findet der Weinsommer sowohl auf dem Markt als auch in der Freiheitstraße statt. „Wir rechnen mit sehr vielen Besuchern und müssen die Veranstaltung deshalb entzerren“, sagt Holtgreve. Also Musik auf zwei Bühnen und Winzerstände auf dem Markt und in der Freiheitstraße, Sitzgelegenheiten inklusive.

Top-Bühnen-Act wird wieder Ben Waters sein, sagt Holtgreve. Der frisch zum besten europäischen Boogie-Woogie-Pianisten gekürte Engländer reist mit seiner 16-köpfigen Big Band an und wird an allen drei Weinsommer-Tagen spielen. Zur Eröffnung will Holtgreve zwei bekannte Tourfahrer nach Mettmann holen. Fest eingeplant ist der Besuch der Deutschen Weinkönigin. Was gibt’s noch zum Tour-Wochenende: Die Mettmanner Kunstmeile, die sich vom Königshofplatz in die Innenstadt zieht. Am Sonntag, 2. Juli, sind die Mettmanner Geschäfte und die Kö-Galerie geöffnet. Wer im Besitz der Visitor-Card ist, kann mit großzügigen Rabatten rechnen, sagt Axel Ellsiepen, Vorsitzender von Me-Impulse. Geplant sind ferner eine passend zum Tour-Fieber dekorierte Innenstadt und ein Schaufenster-Wettbewerb. Schließlich gibt es einen Malwettbewerb für Schulen und Kindergärten. Die schönsten Fotos werden auf der Weinsommer-Bühne präsentiert.

Das Tour-Ticket gilt jeweils als Tages-Ticket für Freitag, 30. Juni, Samstag, 1. Juli, oder Sonntag, 2. Juli. Der Grundpreis für ein Einzelticket beträgt 29,50 Euro (Ersparnis gegenüber Einzelleistungen bis zu 25 Euro). Familien-Ticket (maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahre.): Grundpreis 60 Euro (Ersparnis bis zu 65 Euro). System- und Vorverkaufsgebühr kommen noch dazu.

www.eventim.de

Anzeige