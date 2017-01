Tobias beim Regionalentscheid

Beim Vorlesewettbewerb siegten Tobias Ferchland und Lucie Kleinen.

Mettmann. Panik schießt in Reynie hoch: „Bist du ok?“, liest Tobias Ferchland vom Konrad-Heresbach-Gymnasium in einem Flüsterton vor. Von einem Moment auf den anderen wird der Schüler lauter: „Lauf, Lauf, Lauf“, ruft er durch die Stadtbibliothek Mettmann. Der Blick des Sechstklässlers bleibt auf seinem Buch gerichtet: Mit immer schneller werdender Stimme liest er vor, wie seine Helden Reynie und Katie vor dem fiesen Bösewicht flüchten. Im Publikum lauschen Eltern, Verwandte und Schüler gespannt.

Nur die besten Kinder einer Schule haben sich qualifiziert

Es ist der 58. Vorlesewettbewerb: „Das ihr hier seid, ist schon eine ganz tolle Leistung“, sagt Jurymitglied Ute Piegeler, Fachbereichsleiterin für Bildung, Jugend und Soziales, zu den Teilnehmern. Denn zum Stadtentscheid haben sich nur die besten Leser einer Schule qualifiziert. In diesem Jahr sind es drei Sechstklässler und vier Grundschüler, die in der Stadtbücherei Mettmann vorlesen. In ihren Altersgruppen treten sie beim Wettbewerb gegeneinander an.

Los geht es mit einem Text, den sich die Schüler selbst aussuchen durften: Den Anfang macht Daria Deja von der Otfried-Preußler- Grundschule. Die Neunjährige liest aus ihrem Buch „An der Arche um Acht“ und berichtet von Pinguinen die versehentlich für eine Taube gehalten wurden. Tierisch geht es auch in der Geschichte „Affenmama gesucht“ zu, die Charlotte Lustig von der Astrid Lindgren Grundschule vorträgt. Julia Derichs vertritt die Grundschule Herrenhauser Straße mit einem lustigen Ausschnitt aus: „Mein Opa und ich und ein Schwein Namens Oma“, während Lucie Kleinen sich für das Buch: „Ella in der Schule“ entschieden hat.

Die Viertklässlerin erzählt mit verstellten Stimmen von einer Schülergruppe, die versucht ein Zeugnis vom Baum zu holen. Danach sind die Sechstklässler an der Reihe: Nach Tobias, lesen Luisa Kracht von der Carl-Fuhlrott Realschule und Hanna Stüve vom Heinrich-Heine-Gymnasium vor. Drei Minuten haben die Schüler für ihren Textausschnitt Zeit. Gewonnen hat Tobias Ferchland mit der Lesung aus dem Roman „Die geheime Benedict Gesellschaft.“Er reist nun am 20. Februar zum Regionalentscheid nach Hilden. Von den teilnehmenden Grundschülern konnte Lucie Kleinen die Jury überzeugen.

