Die Regiobahn hat den Automatenverkauf in den Zügen eingestellt.

Mettmann. Die Regiobahn hat gestern die Fahrkartenautomaten in den Zügen endgültig außer Betrieb genommen. Kunden müssen damit bereits vor Antritt der Fahrt ihre Tickets lösen. In den Zügen ist das nicht mehr möglich. Die Fahrkarten können aber noch bis zur Installation von Entwertern auf den Bahnsteigen in den Fahrzeugen der Regiobahn entwertet werden. Darauf weist das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung hin.

Mit dieser Umstellung möchten die Verkehrsbetriebe Regiobahn und der VRR den Kunden neue Leistungen anbieten, da die technischen Möglichkeiten der Automaten in den Fahrzeugen ausgereizt sind und nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, heißt es. Hierzu zählen unter anderem fehlende alternative Bezahlsysteme und ein eingeschränktes Fahrkartensortiment. Hinzu kommt, dass spätestens ab Dezember 2019 der Vertrieb von Fahrkarten vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zentral organisiert wird.

Bahncard-Inhaber können Tickets per Lastschrift kaufen

Stattdessen werden nun neue Automaten an den Stationen aufgestellt. Sie bieten einen erweiterten Service: Dort können die Kunden Fahrkarten für Nah- und Fernverkehr lösen, Fahrplanauskünfte einholen und ausdrucken sowie mit Münzen, Banknoten, EC-und Kreditkarte bezahlen. Die Automaten sind außerdem in allen gängigen europäischen Sprachen bedienbar. Vorab reservierte Tickets können bequem am Automaten ausgedruckt werden. Registrierte BahnCard Inhaber können mit der BahnCard ihre Fahrkarten per Lastschriftverfahren am Automaten bezahlen.

Neue Automaten und Entwerter werden von der Regiobahn unter anderem an folgenden Stationen aufgestellt: Mettmann Stadtwald, Mettmann Zentrum, Neanderthal, Erkrath Nord.

Weitere Informationen zu der Automatenumstellung hat die Regiobahn in einem Faltblatt zusammengefasst, das in den Zügen der Regiobahn ausliegt. Außerdem kann es im Internet unter heruntergeladen werden. arue

