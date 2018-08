Zurzeit wird der Film „Die Drei!!!“ in Mettmann gedreht. Auch Tiere stehen vor der Kamera.

Mettmann. Fiete hat vier Pfoten und ein Alias. Denn in der ersten Kino-Verfilmung der Jugendreihe „Die Drei !!!“ spielt er den Romeo. Und wie um seine entsprechenden Qualitäten unter Beweis zu stellen, schleckt der Parson-Russel-Terrier Frauchen Claudia Hussong erst einmal das Gesicht ab, als sie ihn auf den Arm nimmt.

Zurzeit laufen die Dreharbeiten in Mettmann auf Hochtouren. Drehort ist das alte, eigentlich leerstehende Königshof-Theater an der Poststraße. Das haben die „Westside Filmproduktion“ und die „Constantin Film Produktion“, die den Streifen gemeinsam herstellen, noch bis Ende September gemietet. Und bis dahin sind auch die Parkplätze an der Poststraße blockiert, da Lastwagen täglich neue Ausrüstungsgegenstände und Requisiten anliefern. 2019 soll der Film in die Kinos kommen. Bis dahin stecken Schauspieler wie Jürgen Vogel und Armin Rohde, Komparsen und Filmcrew - einige Darsteller wurden bereits über ein Casting in Mettmann ausgesucht - noch viel Zeit und Arbeit in die Produktion.

„So ein Drehtag ist lang“, erzählt Ramya Häffner-Blum, Inhaberin der Filmtieragentur Moviedogs, „wenn man bedenkt, dass der wirkliche Dreh meist nur 20 Minuten oder so in Anspruch nimmt. Aber wenn es dann losgeht, muss alles ganz schnell gehen“, erzählt sie. Der Dreh selber ist für die Tiere und die Profis dann „meist nichts Besonderes mehr“, erzählt Aurelia Franke-Hornung. Sie war mit etwa 40 Tauben vor Ort. Doch wie bringt man 40 Tauben dazu, genau das zu tun, was am Set gefordert ist? „Solche Tiere sind eher schwierig zu dressieren“, erläutert Franke-Hornung. „Sie müssen meist Aufgaben erfüllen, wie sie auch im alltäglichen Leben manchmal passieren“, erzählt die Inhaberin der Agentur „Aurelias Filmtiere“. Sie und ihr Team waren zu dritt in Mettmann und verwendeten die längste Zeit dafür, die Vögel nach dem Dreh wieder einzufangen. „Das waren sicher 30 Minuten“, schätzt sie.

„Wir haben einen Pool von Züchtern, auf die wir zurückgreifen.“

Aurelia Franke-Hornung, Chefin einer Filmtieragentur

Manche Tiere gehören der Agentur selber, viele werden jedoch auch bei hauseigenen Castings von Haltern außerhalb der Agentur ausgewählt, erzählt Häffner-Blum. „Wir haben einen Pool von Züchtern, auf die wir bei größeren Anfragen zurückgreifen“, verrät Franke-Hornung. Auch weitere Tiere wie Mäuse und ein Pony werden im Film auftauchen - so viel dürfen die Agenturen verraten. Die längste Drehzeit aber wird Fiete haben. „Er spielt den typischen Hund“, erzählt Häffner-Blum. In manchen Szenen muss er auf den Arm, in anderen zerrt er an Schuhen. Fiete ist ein alter Hase: Auch in der Werbung und im Kino war er bereits zu sehen. Und bald eben auch in „Die drei !!!“. „Man ist immer wieder gespannt auf das Ergebnis“, erzählt sie.