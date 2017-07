Die Festa Brasileira lockte am Freitag und Samstag viele Besucher auf den Mettmanner Marktplatz. Gefeiert wurde bis in die Nacht.

Mettmann. Ein Hauch von lateinamerikanischer Lebensfreude wehte über den Marktplatz. Zur 26. Festa Brasileira kamen wieder viele Mettmanner, Auswärtige und auch ein paar Brasilianer. Am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr gab es volles Programm auf der Bühne und rund um die Kirche, als namhafte südamerikanische Bands für Stimmung sorgten und die Bars und Restaurants am Markt das Angebot der Imbissstände ergänzten.

Los ging es am Freitag mit Marco Salles e Banda. Sie spielten „Brasil Mainstream“ und Klassiker der lateinamerikanischen Stimmungsmusik, die schon aus der Ferne zu hören waren. Die Besucher hielten sich zu Anfang noch etwas zurück. Die anstrengende Arbeitswoche war gerade erst zu Ende und der Abend noch jung. Das deutsche Gemüt musste erst einmal mit einigen Caipirinhas, die an zwei Ständen gemixt wurden, in Schwung gebracht werden. Wem das Kultgetränk nicht schmeckte, wurde in den Kneipen am Markt jedoch schnell fündig.

Der zweite Act des Abends war das in Mettmann gut bekannte Duo „Rumba Gitana“ mit Daniel Alcalá und José Primo. Die beiden spielten zum Sonnenuntergang Salsa, Gypsi, Rumba und Aflamencado, um ein bisschen Spanisch in die sonst sehr portugiesische Nacht zu bringen. Als es leicht zu regnen anfing, ließen sich die Feiernden nicht stören. „Es hätte schlimmer kommen können“, atmete Organisator Peter Petkovic auf.

Eine halbe Stunde vor Mitternacht zeigte die Tanzgruppe „Samba Deluxe“ um Elza Rodrigues eine heiße Tanzshow mit Karibik-, Afro- und Latin- Dance-Elementen. Rodrigues ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Festa Brasileira und eine gute Freundin von Peter Petkovic.

Besucher wippten mit den Füßen oder schunkelten zur Musik

Am Samstag war das Wetter dann besser und und der Marktplatz voller. Zu brasilianischer Popmusik von Jack Bahia e Banda wurde viel mit dem Fuß gewippt und geschunkelt. Eine offenbar brasilianische Dame tat sich besonders hervor und tanzte, solo oder mit Partner, als sei sie beim Karneval in Rio. Die übrigen Gäste stärkten sich mit spanischen Krabbenspießen, chinesischen Frühlingsrollen, deutschem Krustenbraten oder Süßkartoffelpommes vom Dingle’s Irish Pub. Bürgermeister Thomas Dinkelmann war mit Frau Monika und Freunden gekommen und wartete auf seinen ersten Caipirinha. „Peter Petkovic hat tolle Kontakte. Die Bands gehören zu den bekanntesten in Brasilien, die dort die Charts anführen“, wusste Dinkelmann. So wie Alexxandó e Nossa Levada, die zum Abschluss am Samstagabend auftraten, kurz bevor mit der Samba- und Capoeira-Show von Samba Deluxe der Höhepunkt anstand.

Zur After-Show-Party ging’s dann ins Gasthaus Zum Türmchen. Wie lange der harte Kern noch mit DJ Falo weiterfeierte, ist nicht bekannt.

Anzeige