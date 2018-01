Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und verwüstete Baustellen - Sturmtief Burglind schüttelte die Region durch.

Kreis Mettmann. Ein Orkan mit starken Regenfällen hat in der Nacht zum gestern und am frühen gestrigen Morgen erhebliche Schäden in der gesamten Region angerichtet. Auch in Mettmann wurden zahlreiche Bäume beschädigt oder entwurzelt. Der Friedhof Goethestraße wurde daher bis auf weiteres gesperrt. „Im ganzen Stadtgebiet ist der Boden stark aufgeweicht“, erklärte Thomas Gebhardt, zuständig für Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung. „Man sollte in der Nähe von Bäumen und in bewaldeten Gebieten höchst vorsichtig sein oder diese Bereiche vorerst meiden.“ Das gilt besonders im Düssel- und im Neandertal. Die gärtnerische Abteilung des städtischen Baubetriebshofes arbeitet mit Hochdruck daran, die Sturmschäden zu beseitigen. Über die Zentrale des Baubetriebshofes unter Telefon 02104/980281 können außerdem Sturmschäden auf öffentlichen Grünflächen gemeldet werden. Der Orkan hatte in Mettmann zudem zahlreiche Bauschilder und -zäune umgeworfen. Auch die Weihnachtsbeleuchtung an diversen Häusern wurde in Mitleidenschaft gezogen. In Mettmann-Süd wurde ein großer beleuchteter Schneemann vom Vordach geweht und zerstört. Wie Mirko Braunheim, stellvertretender Kreisbrandmeister, mitteilte, zählte die Feuerwehr kreisweit rund 60 Einsätze. Bäume mussten aus dem Weg geräumt und Keller leer gepumpt werden.

Erkrather Feuerwehr kontrolliert die angeschwollene Düssel

In Erkrath war eine Fahrspur der Düsseldorfer Straße kurz vor der Stadtgrenze zu Düsseldorf durch einen umgestürzten Baum blockiert, der von der Feuerwehr zerkleinert und entfernt werden musste. Da ein zweiter, circa zwölf Meter hoher Baum in eine bedrohliche Schieflage geraten und das Erdreich durch den Regen stark aufgeweicht war, musste er von den Einsatzkräften gefällt werden. Auch auf dem Hubbelrather Weg war ein Baum auf die Straße gestürzt und musste beseitigt werden. Mehrere Fahrzeuge wurden auf dem Heiderweg durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Auf der Hans-Holbein-Straße drohte eine große Tanne umzustürzen und musste gefällt werden. Im Stadtteil Hochdahl stürzten auf der Straße „Mahnert“ Bäume auf einen Pkw sowie in eine Freileitung. Zeitweise fiel der Strom aus. In der Straße „Eickert“ stürzte ein Baum auf ein Haus und musste aufwändig abgetragen werden. Auch die angeschwollene Düssel wurde von der Erkrather Feuerwehr kontrolliert. Die Bäche und Flüsse in der gesamten Region führen viel Wasser; eine akute Gefahr vor Überschwemmungen existiere aber noch nicht, sagte Peter Schu vom Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW). Allerdings müssen zahlreiche Bäume, die in Bäche gefallen sind, entfernt werden, damit sich das Wasser nicht staut.