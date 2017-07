Die betroffenen Vereine haben einen Notfallplan erstellt und hoffen, dass die Plätze bald wieder bespielbar sind.

Mettmann. Gerade in der wichtigen Vorbereitungsphase für die kommende Saison, in der viele Trainingseinheiten und Testspiele auf dem Programm stehen, können die Mettmanner Fußballvereine nur sehr eingeschränkt ihren Spiel- und Trainingsbetrieb absolvieren. Das Unwetter in der vergangenen Woche hatte am Sportzentrum „Auf dem Pfennig“ und auf der Sportanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium Spuren hinterlassen.

„Wir bemühen uns, dass auch der zweite Kunstrasenplatz bis zu diesem für die Sportvereine wichtigen Zeitpunkt ebenfalls genutzt werden kann. Dafür können wir aber keine Garantie abgeben.“

Thomas Lekies, Stadtsprecher

Während der Kunstrasenplatz am HHG ab heute wieder durch die Vereine, insbesondere Mettmann-Sport, genutzt werden kann, sieht dies bei den zwei Kunstrasenplätzen „Auf dem Pfennig“ anders aus. Hier soll zum Saisonauftakt am Sonntag, 13. August, zumindest einer der beiden Kunstrasenplätze wieder bespielbar sein, sagt Stadtsprecher Thomas Lekies. „Wir bemühen uns, dass auch der zweite Kunstrasenplatz bis zu diesem für die Sportvereine wichtigen Zeitpunkt ebenfalls genutzt werden kann. Dafür können wir aber keine Garantie abgeben.“ Am neuen Sportzentrum „Auf dem Pfennig“ sind der Fußball-Landesligist ASV Mettmann und der B-Ligist FC Mettmann 08 beheimatet.

Unglücklicherweise habe die Herstellerfirma der beiden Kunstrasenplatze derzeit keine Kapazitäten frei, um die Reparatur der Plätze selbst vorzunehmen, berichtet Thomas Lekies. In Abstimmung zwischen der Bauverwaltung und der Herstellerfirma sei eine Zwischenlösung gefunden worden. Die beiden Platzwarte vor Ort sollen von der Herstellerfirma eingewiesen werden, um die notwendigsten Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten vor nehmen zu können. „Zu einem späteren Zeitpunkt soll in Absprache mit den Vereinen der sogenannte Feinschliff durch die Herstellerfirma erfolgen. Da ist es nicht auszuschließen, dass der Trainings- und Spielbetrieb erneut ruhen wird“, fügte Lekies hinzu.

Nicht ausweichen können die Vereine auf den Sportplatz Gruitener Straße, da dort die ersten Vorarbeiten für den geplanten Kindergarten in Kürze beginnen. Der seit längerem nicht mehr genutzte Sportplatz Spessartstraße müsste erst hergerichtet werden, um dort einen Trainings- und Spielbetrieb durchzuführen.

Neben ME-Sport werden auch der ASV Mettmann und der FC Mettmann 08 Trainings- und Spielzeiten auf dem Kunstrasenplatz am HHG in Anspruch nehmen. „Was ich nicht nachvollziehen kann ist die Tatsache, dass bereits im Herbst vergangenen Jahres wegen ähnlicher Schäden die Plätze Auf dem Pfennig gesperrt wurden. Spätestens da hätte die Herstellerfirma doch Vorsorge treffen müssen, dass bei heftigem Starkregen die Kunstrasenplätze nicht derart in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sie völlig unbespielbar sind“, sagt Michael Kirschner, Sportlicher Leiter, des ASV Mettmann.

Die drei betroffenen Vereine haben Glück, dass die Situation derzeit entschärft ist, da in den Ferien kein Trainings- und Spielbetrieb der Jugend stattfindet. Allein der FC Mettmann hat 20 Jugend-Teams.

