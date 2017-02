Mettmann. Am Freitag kam es gegen 19.35 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Schule an der Goethestraße. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete zur Tatzeit drei junge Männer, von denen einer gerade dabei war, mit Sprühfarbe ein Graffiti an einer Wand des Schulgebäudes zu malen.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, welche die drei jungen Männer noch am Tatort antraf. Als sie die Beamten sahen, flüchtet das Trio vom Tatort. Zwei der jungen Männer konnten nach einer kurzen Flucht gestellt werden, der dritte kehrte selbstständig zur Schule zurück. Gegen einen 17- jährige Sprayer, der die Tat einräumte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einem seiner Freunde, der ebenfalls 17 Jahre alt ist, wurden zudem Drogen gefunden. Gegen ihn wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

