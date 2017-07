Mettmann. Die Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM) hat als Netzwerk der lokalen Wirtschaft das Lehrer-Kollegium im Berufskolleg Neandertal für das Projekt „Bewerbungswoche“ der höheren Handelsschule des Bereichs Wirtschaft und Verwaltung unterstützt.

Über vier Tage hat das Kollegium des Berufskollegs Neandertal in der letzten Woche vor den Ferien den Schülern der Unterstufe der höheren Handelsschule als Projekt ein umfangreiches Bewerbungstraining für die Bewerbungsphase zum nächsten Jahr angeboten. Vorbildlich organisiert durch die Lehrer Elonore Effert und Jutta Altenburg, mit Unterstützung des stellvertretende Schulleiters Ulrich Dey und Kollegen des Bereichs.

Die Gesellschaft Verein Mettmann vermittelte Referenten

Die Schüler sollen dadurch nach Möglichkeit in die Lage versetzt werden, die für sie richtige Auswahl eines Ausbildungsberufs zu treffen und alle Grundlagen, die zu einer erfolgreichen Bewerbung notwendig sind, zu erfahren. Dabei wurden die Lehrer des Berufskollegs von der Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM) mit einigen ihren Mitgliedern und vermittelten Referenten unterstützt. Diese stellten zwölf kaufmännische Berufe vor und beantworteten Fragen zu den einzelnen Berufsbildern. Darauf folgend simulierte man echte, individuelle Einstellungsgespräche mit den Schülern und diskutierte danach das Feedback der Mitschüler.

Alle Phasen des Bewerbungsprozesses wurden durchgespielt: Eigene Stärken definieren, das Erstellen kompletter Bewerbungsunterlagen vermittelt, die Suche nach geeigneten Ausbildungsberufen über diverse Kanäle erprobt. Außerdem gab’s einen Workshop mit der Vorstellung von zwölf kaufmännischen Berufen mit externen Referenten, die die GVM zum Teil mit ihren Mitgliedern organisierte. Zudem wurden die Schüler mit Anschreiben, Leitfaden Telefonat, alles rund um das Bewerbungsgespräch mit Inhalt, sowie Körpersprache, Farbberatung, Styling konfrontiert und schließlich folgte die Simulation von Bewerbungsgesprächen. Der Prozess ließ bei den engagierten Schülern keine Frage offen und wird sie, so die involvierten GVM Vorstandsmitglieder Wolfgang Robrahn und Klaus Bartel, vorausgesetzt sie nehmen die Seminarinhalte an, in die Lage versetzen, sich schon jetzt für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr, in eine gute Position bringen. Die einhellige Meinung der beteiligten Referenten aus der Wirtschaft: Ein vorbildliches und sicher nachhaltiges Projekt des Lehrerkollegiums am Berufskolleg für die Zukunftsfähigkeit ihrer Schüler. Red

