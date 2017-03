SPD plant Mitgliederbefragung zur Zukunft der Stadthalle

Sanierung, Abriss oder Neubau eines Kulturzentrums: Nach zwei Jahrzehnten Diskussion soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Mettmann. Seit 20 Jahren wird über die Stadthalle diskutiert. Nun will sich Mettmanner SPD endgültig positionieren und organisiert dazu zum ersten Mal eine Mitgliederbefragung. Noch bis zum 20. März können alle Mitglieder des Ortsvereins ihre Stimme für eine von drei Varianten abgeben: Sanierung, ersatzloser Abriss oder Neubau eines Kulturzentrums. Das Votum der Mitglieder soll bindend für die Ratsfraktion sein.

Arbeitsgruppe hatte Vor- und Nachteile herausgearbeitet

Im Vorfeld hatte der Ortsverein eine Arbeitsgruppe gegründet und in drei Sitzungen die Vor- und Nachteile jeder Variante herausgearbeitet. Eine Zusammenfassung der Argumente wurde zur leichteren Meinungsbildung an die Mitglieder verteilt. Die Sanierung der Stadthalle würde laut Aussage der Verwaltung rund vier Millionen Euro kosten. Darin noch nicht enthalten sind Umbauarbeiten zur Steigerung der Attraktivität und Funktionalität. Die jährlichen Abschreibungen würden deutlich steigen und es müssten neue Stellen in der Verwaltung geschaffen werden, um die Halle zu vermarkten.

Ein Abriss würde rund 650 000 Euro kosten, das Grundstück könnte danach verkauft werden und etwa 1,8 Millionen Euro einbringen. Der Restwert der Halle von neun Millionen Euro müsste mit einem Mal abgeschrieben werden, wodurch die Stadt in einen Nothaushalt rutschen könnte. Große Veranstaltungen könnten nicht mehr stattfinden, die Zukunft der Stadtbücherei wäre ungeklärt.

In der Jahresversammlung hatten die Mitglieder Gelegenheit, über die drei Varianten zu diskutieren. Es gab Befürworter einer Sanierung aber auch Befürworter eines Abrisses.

Am Montag ist Stichtag, dann steht die Position der SPD fest. Die ist wichtig, um zu wissen, ob man sich für oder gegen einen Denkmalschutz für die Stadthalle einsetzen muss. Denn während Denkmalschutz den Abriss der Halle unmöglich machen würde, brächte er bei einer Sanierung Kostenvorteile, etwa durch Einsparungen beim Brandschutz. Das Thema wird in der nächsten Hauptausschuss-Sitzung am Dienstag diskutiert werden.

