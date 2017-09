Von 8 bis 18 Uhr können die Bürger ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben. Erste Ergebnisse werden gegen 19.30 Uhr erwartet.

Kreis Mettmann. 23 Parteien stellen sich der Bundestagswahl morgen, hinzu kommen sechs Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 104 (Hilden, Haan, Langenfeld, Monheim, Mettmann, Erkrath). Wieder um den Einzug in den Bundestag kämpft die Vizepräsidentin Michaela Noll (CDU). Aber auch Jens Nicklaus (SPD) will ins Parlament einziehen. Im Nordkreis (Wülfrath, Velbert, Ratingen Heiligenhaus, Teile von Mettmann) treten zwei Kandidaten an, die alte Hasen im Bundestag sind: Peter Beyer (CDU) möchte ebenso wieder einziehen wie Kerstin Griese (SPD).

Wählen gehen

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen hat sich mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt: „Jede Demokratie lebt von der aktiven Beteiligung ihrer Bürger“, erklärte Schellen. „Nehmen Sie Ihr demokratisches Mitwirkungsrecht wahr. Nur wer zur Wahl geht, bestimmt mit, wer in den kommenden vier Jahren im Bund regiert. Deshalb sollte niemand diese wichtige Entscheidung allein den anderen überlassen.“ Im Kreis Mettmann haben alle Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Vorbereitungen

In dieser Woche sind im Mettmanner Rathaus mehrere Schulungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer veranstaltet worden. In den jeweils knapp zweistündigen Schulungen wurden Wahlhelfern die Abläufe im Wahlbüro sowie die Wahlhandlung erläutert, ebenso wie die richtige Vorgehensweise bei der öffentlichen Auszählung der Stimmen. „Es gibt wichtige Regeln und Formalien, die im Wahlbüro unbedingt einzuhalten sind“, erklärte Kirsten Kaufung vom Wahlamt der Stadt Mettmann, die die Schulung zusammen mit Petra Rademacher, Sachgebietsleiterin Bürgerbüro, sowie Reiner Surmann, Leiter der Abteilung Recht und Ordnung, veranstaltete. „Hierzu zählen beispielsweise der Schutz der geheimen Wahl sowie das strikte Fotoverbot in der Wahlkabine“, erklärte Kaufung. Am Sonntag werden allein in Mettmann mehr als 250 Wahlhelfer im Einsatz sein, um einen reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl in zu gewährleisten.

Ergebnisse

Nachdem die Wahlvorstände in den Wahllokalen ihre Arbeit getan haben, werden in den Rathäusern die Ergebnisse aus den städtischen Wahlbezirken ermittelt und an das Kreishaus in Mettmann gemeldet. Dort stellt Kreisdirektor Martin M. Richter als Kreiswahlleiter die Ergebnisse in den beiden Bundestagswahlkreisen 104 (Mettmann I) und 105 (Mettmann II) im Kreis Mettmann fest. Den schnellsten und aktuellsten Überblick über die Ergebnisse der Landtagswahl liefert das Internet. Etwa gegen 19.30 Uhr wird im Kreishaus mit dem Eingang der ersten Ergebnisse aus den kreisangehörigen Städten gerechnet. Die eingehenden Meldungen werden dann in Minutenschnelle erfasst und sind sofort in Zahlen und Grafiken auf der Homepage des Kreises abrufbar.