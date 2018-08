Bei der Müllabfuhr und beim Abwasser müssen manche Kreisbürger mehr als doppelt so tief in die Tasche greifen.

Kreis Mettmann. Die Bürger in der Stadt Ratingen zahlen bei der Abfallbeseitigung kreisweit am wenigsten. 149,40 Euro muss ein Vier-Personen-Haushalt dort für sein 120-Liter-Restmüllgefäß bei 14-täglicher Leerung bezahlen. Die gleiche Musterfamilie müsste als Wülfrather Bürger dagegen 354,24 Euro berappen. Im Schnitt der Städte im Kreis waren im Vorjahr 225,51 Euro zu zahlen. Damit zählt der Kreis Mettmann im Landesvergleich (261,21 Euro) zu den günstigeren Regionen. In die Berechnung fließen indes nur sieben der zehn Städte ein. Von Langenfeld lagen dem Bund der Steuerzahler für den Abfallbereich keine Daten vor. Und in Heiligenhaus sowie Monheim zahlen die Bürger ihren Abfall nach dem Gewicht; die Tonnen werden am Abfuhrfahrzeug verwogen. In Erkrath, Velbert und Wülfrath stiegen die Gebühren von 2017 auf 2018 an. Ratingen veränderte die Sätze nicht, in den anderen Kommunen sank die Belastung.

Erlöse aus der Vermarktung von Papier und Pappe mindern Gebühr

Die Kosten, die den Kreisen bei der Entsorgung des Hausmülls entstehen, werden den kreisangehörigen Kommunen angelastet. Der Kreis Mettmann stellt für 2018 je Tonne Abfall eine Mischgebühr von 135 Euro (2017: 141 Euro) in Rechnung. Diese Entsorgungskosten sind in aller Regel der größte Kostenfaktor in den kommunalen Gebührenkalkulationen. Veränderungen hier haben also großen Einfluss auf die Höhe der Abfallgebührensätze und damit auch der Abfallgebühren, die der Bürger letztlich zahlen muss. Im Kreis Mettmann mindern die Erlöse aus der Vermarktung der gesammelten Papier- und Pappmengen die Mischgebühr.

Der zweitgrößte Kostenfaktor in der Abfallgebührenkalkulation der Städte sind meist die Kosten des Einsammelns und Transportierens des Hausmülls zu den Umladestationen der Kreise. Eine EU-weite Ausschreibung dieser Dienstleistung ist nach Auffassung des Steuerzahlerbundes im Vergleich zu den vergangenen Jahren jedoch kein Garant mehr für günstige Preise. Oft geben nur noch ein oder zwei Firmen Gebote ab. Nach dem Gebührenvergleich 2016 hat das Bundeskartellamt eine Prüfung angestoßen, um festzustellen, ob bei der Abfallentsorgung ein Marktversagen vorliegt. Gerade hat die Stadt Haan ihre gesamten Abfallbereich neu ausgeschrieben. Hilden gehört zu den wenigen Städten mit einer städtischen Abfuhr.

Bei den Abwassergebühren ist Hilden die günstigste Stadt im Kreis. Die Musterfamilie des BdSt – vier Personen, 200 Kubikmeter Frischwasserverbrauch, 130 Quadratmeter vollversiegelte Fläche auf dem Grundstück – zahlt 2018 eine Gebühr von 430,80 Euro. Am teuersten ist es für Velberter, die mit 754,50 Euro zur Kasse gebeten werden. Bei der Schmutzwassergebühr ist Hilden mit 1,66 Euro je Kubikmeter die günstigste Stadt im Kreis, Mettmann mit 2,99 Euro die teuerste. Dass Velbert trotzdem im Gesamtvergleich zur teuersten Kommune wird, liegt an der Niederschlagsgebühr von 1,65 Euro je Quadratmeter; hier ist Langenfeld mit 0,64 Euro die günstigste Stadt kreisweit.

Manche Kostenschraube steckt in den Rathäusern selbst

Manche Kostenschraube bei den Gebühren steckt in den einzelnen Rathäusern. Der Bund der Steuerzahler appelliert an die Politiker, die Entsorgungskosten für „wilden Müll“ und das Leeren der Straßenpapierkörbe nicht in den Abfallgebührensatz zu kalkulieren, sondern diese Kosten aus dem kommunalen Haushalt zu refinanzieren. Bei den Abwassergebühren sollten nur die tatsächlichen Zinsen zur Finanzierung des Kanalsystems berechnet werden und nicht kalkulatorische Abschreibungswerte. Bei den Niederschlagswassergebührensätzen wünscht sich der Steuerzahlerbund, dass auch Straßenbaulastträger für die versiegelten Straßenflächen herangezogen werden. Verbraucher haben auch selbst Möglichkeiten, die Gebührenlast zu reduzieren. Sie könnten selbst kompostieren oder kleinere Müllgefäße wählen.