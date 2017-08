Schlemmen, feiern, bummeln oder Musik hören – das letzte Wochenende in den Sommerferien lockt noch einmal vor die Haustür.

Kreis Mettmann. Seit zehn Jahren wird in Haan im späten August an einem Wochenende ein französischer Markt veranstaltet. Der ist kombiniert mit einem Weinfest. Und beides findet statt im Park Ville d’Eu an der Königstraße. Von heute an werden Spezialitäten aus dem großen Nachbarland angeboten. Ob Hartwürste oder Käse-Spezialitäten, Backwerk oder Öle, Seifen oder Lotionen. Das Weinfest lockt mit guten Tropfen aus deutschen Anbaugebieten. Aber auch ein Winzer von der Loire kredenzt seine Erzeugnisse. Gaumenfreuden gibt es aber auch zum Kauen. Elsässer Flammkuchen schmeckt zum Wein, Austern und Käse ebenfalls. Daneben gibt es Musik – und weil am Wochenende die Städtepartnerschaft zwischen Haan und Eu (Normandie) ihren 50. Geburtstag feiert – besonders viel. „Che Baladin Ed’falaiz“ (Musiker aus der Partnerstadt Eu) sind Samstagabend zu hören, Samstagmittag schon „Lambricot bleu“ (sieben Musiker aus Eu. Und Sonntag wird’s mit „Musette akkordeon“ und Chanson-Musik von Matthieu Pallas so richtig französisch.

Museumsfest mit Steinzeitflair

Am Samstag und Sonntag lohnt sich auch ein Besuch des Neandertals, denn an diesem Wochenende (Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr) lädt das Neanderthal-Museum an der Talstraße 300 zu einem Sommerfest ein. Auf dem Neandertaler-Fundort und rund um das Museum zeigen Handwerker und Archäotechniker ihr Können und ermöglichen damit Einblick in das Leben unserer Vorfahren. Für kleinen und große Besucher gibt es zahlreiche Mitmachaktionen wie Speerschleudern und Bogenschießen, mit Hammer und Amboss an der Esse schmieden, Steine schleifen, Tonfiguren modellieren oder als Steinzeitbäcker Getreide zu Mehl mahlen und leckere Steinzeitbrötchen backen. Wer lieber nur zuschauen möchte, kann erleben, wie mit steinzeitlicher Technik ein Feuer entfacht wird. Es gibt außerdem eine Hüpfburg und einen Mitmachzirkus und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, so die Ankündigung. Der Eintritt für Fest und Museum kostet für Erwachsene elf Euro, für Kinder 6,50 Euro (6 bis 16 Jahre) bzw. fünf Euro (4 bis 5 Jahre). Wer nur das Fest besuchen möchte, zahlt fünf (Erwachsene) oder drei Euro (Kinder sechs bis 16 Jahre, zwei Euro für Kinder von vier bis fünf Jahre).

In Ratingen wird’s musikalisch

Zur Sommerparkmusik rund ums Herrenhaus Cromford laden für Sonntag, 27. August, ab 11.15 Uhr die Lions und der Verein der Freunde und Förderer des Industriemuseums ein. Acht Bands oder Einzel-Interpreten haben sich gemeldet, um einen Preis – den Music Award – zu gewinnen und treten im gut halbstündigen Abstand auf. Auf dem Speiseplan stehen Würstchen oder Quiche, Pulled Pork, Kuchen oder Salat, Limo, Kaffee oder Prosecco Die Einnahmen aus dem Verkauf sind für soziale Zwecke bestimmt. Und zwischen all den Attraktionen lustwandelt eine Mitarbeiterin des Museums, Schokoladenmädchen genannt, in Dienstbotenkleidung und erklärt an Ort und Stelle die Geheimnisse des Kakaos.