Eine „Inflation der guten Noten“ will der Lehrerverband bemerkt haben. Gibt es auch an heimischen Gymnasien mehr Einser?

Kreis Mettmann. „Inflation an guten Noten“, so beschrieb der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die gegenwärtige Situation an den deutschen Gymnasien. Werden auch an hiesigen Gymnasien zu gute Noten verteilt?

Die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums am Neandertal in Erkrath, Beate Gorgels, ist da anderer Meinung. Ihrer Ansicht nach gibt es keine Inflation an guten Noten. Wenn überhaupt, dann nur in einzelnen Fächern, wie sie erläutert. Für ihr Gymnasium schließt sie die Inflation sogar ganz aus.

Andere Schulleiter wie etwa Horst Knoblich vom Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium beobachten „die Entwicklung hin zu vermehrt guten Noten mit Skepsis“. Er nennt aber auch einen Grund dafür, warum Lehrer sich im Zweifelsfall für die bessere Note entscheiden: Seine Schüler fühlten sich benachteiligt, weil die Schüler an den Berufskollegs einfacher zu guten Noten kämen, als dies auf einem Gymnasium der Fall sei.

Schüler können sich besser auf ein zentrales Abitur vorbereiten

Aber nicht nur die Konkurrenz durch das Berufskolleg erhöhe den Druck, sondern auch das Zentralabitur spiele eine entscheidende Rolle, sagt der Wülfrather Schulleiter Joachim Busch. „Dadurch, dass das Abitur zentral gestellt wird und die relevanten Themen, die abgefragt werden, feststehen, ist es leichter, die Schüler darauf vorzubereiten“, sagt er. Zum anderen verweist er auf das Land NRW, das den Schulen die Vorgabe mache, dass die Schüler im Vergleich zu den Vorjahren nicht schlechter werden dürften.

Auch Christof Krügermann, vom Gymnasium Hochdahl macht das Zentralabitur für die Vergabe von mehr guten Noten verantwortlich. Aber er betont auch, dass die Gesellschaft heutzutage Bestnoten verlange, damit beispielsweise Medizin studiert werden könne. Ist die Notengebung also kein Problem der Schulen, sondern der Politik und der Gesellschaft im Allgemeinen?

Krügermann will der Politik nicht vorschnell die Schuld zuweisen. Aber er mahnt, es sei Vorsicht geboten, da Politiker stets abwägen müssten, was dem System Schule und der damit verbundenen Belastung von Schülern und Lehrern zumutbar sei. Statt der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben, möchte er lieber in den Schulen einen Ansatz finden, um das Problem zu lösen. Er möchte Strukturen schaffen, die Schülern eine freie Entfaltung ihrer jeweiligen Neigungen ermöglichen, als „Nährboden für Interessensförderung“.

Hanno Grannemann, der das Mettmanner Heinrich-Heine-Gymnasium leitet, betont, dass das Noten-Problem nichts mit Politikversagen zu tun habe. Ihm sei klar, dass gerade die Prüfungsaufgaben im Zentralabitur allen Schulen gerecht werden müssten und auch die Lehrer in ihren Fächern unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Somit sei der Einfluss der Politik in dieser Hinsicht begrenzt.