„Im Prinzip“, schränkt Stolze ein. Denn mancherorts sind Obstbäume verpachtet – beziehungsweise ist ihr Ertrag denjenigen gewidmet, die sie mit viel Arbeit aufgepäppelt oder durch großzügige Spenden gestiftet haben. „Dass kein Schild darauf hinweist, gilt im Zweifel nicht als Entschuldigung“, warnt Stolze. Wer ohne jeden Einsatz viel ernten will, muss sich vorher erkundigen, ob er dass an der von ihm ausgeguckten Stelle darf.

In Vorgärten, auch den nicht eingezäunten, gilt dasselbe Prinzip: Selbstbedienung verboten! Ernten darf nur der Baumbesitzer. Er verantwortet allerdings auch die Sicherheit auf dem Gehweg, wie im Winter. Wer also auf Fallobstmatsch ausrutscht, darf den Grundstückseigentümer wegen Schmerzensgeld, Schadenersatz und Verdienstausfall angehen – sagt Geschäftsführer Stolze. In öffentlichen Anlagen dürfen die Bürger frei zugängliches Obst für die eigene Gesundheit und die Produktion von Saft oder Marmelade ernten.

Rein praktisch tendiert der Mensch dazu, allzu rasch zuzugreifen, weiß Obstbauer Peter Huber, der auf Gut Aue wirtschaftet. Dabei wird die Frucht um so süßer, je länger sie am Baum reifen kann. Ende August bis Mitte September erntet Huber. Eher nicht.

Wer im Vorübergehen Obst mitnimmt – und das ist die dritte, die gesundheitliche Dimension der anstehenden Erntezeit, sollte die Früchte seines Tuns vor dem Verzehr gründlich waschen, rät die Verbraucherzentrale NRW. Da in der heimischen Flora selten die Chemiekeule geschwungen wird, müsse beim herzhaften Biss in den Apfel mit Maden gerechnet werden.

Die Verbraucherschützer verweisen außerdem auf eine Studie von Wissenschaftlern der Technischen Universität (TU) Berlin. Diese haben mehr als 200 Obstproben wie Steinobst, Äpfel, Beeren untersucht, die sie entlang von Straßen und in Parkanlagen gesammelt hatten. Die Ergebnisse der Obststudie zeigen, dass die Blei- und Cadmiumwerte in diesem Obst deutlich unter den EU-Grenzwerten lagen. Einem Verzehr steht nach dem Abwaschen also nichts im Wege. Überraschend war für die Wissenschaftler, dass die Früchte teilweise sogar weniger belastet waren als Supermarktobst.

Der Fuchsbandwurm ist lange nicht so verbreitet wie vermutet

Der in modernen Mythen häufig auftauchende Fuchsbandwurm an Strauch- und Waldbeeren kommt nach Aussage von Professor Klaus Brehm, Biologe am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg, in der Natur deutlich seltener vor als in wohlmeinenden Warnungen.

Seiner Aussage nach gibt es pro Jahr in Deutschland mit rund 30 Fällen nur sehr wenige Neuinfektionen. Dem Verzehr von gewaschenen Waldbeeren steht seiner Meinung nach nichts im Wege.