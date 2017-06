Für das kommende Schuljahr wird es noch keine Entscheidung geben.

Kreis Mettmann. Die neue Koalition aus CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen will G 9 an den Gymnasien wieder zum Regelfall machen. Wir haben uns an den Schulen im Kreis Mettmann umgehört, wie sie mit dem Thema umgehen.

Hanno Grannemann, Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Mettmann:

„Eine Umfrage unter den Vorsitzenden der Klassenpflegschaften hat mehrheitlich den Wunsch ergeben, zu G 9 zurückzukehren, aber am Prinzip des Ganztags festzuhalten. Das ist für mich nachvollziehbar, als dass manche Schüler mit der Verkürzung auf acht Jahre bis zum Abitur gestresst wirken. Natürlich müssen für den Fall einer Rückkehr zu G 9 alle Curricula überarbeitet werden. Doch das ist dann eben so. Für mich geht es bei alledem darum, das beste System für Schüler, Lehrer und Eltern zu finden.“

Christof Krügermann, Leiter des Gymnasiums Hochdahl in der Stadt Erkrath:

„Wir müssen auf jeden Fall bei einer Rückkehr zu G 9 die Schulgemeinde mitnehmen. Deshalb begrüße ich es, dass eine Umstellung für das übernächste Schuljahr angedacht ist. Das lässt uns genug Zeit, ein Meinungsbild unter Lehrern, Schülern und Eltern zu erstellen. Derzeit, so ist mein Eindruck, haben wir uns in Hochdahl gut mit G 8 arrangiert. Der längste Schultag endet um 15.15 Uhr; zudem haben die Schüler an drei, nicht vier Nachmittagen Unterricht. Die Hausaufgaben sind in die Lernzeiten integriert. Dies alles stellt sicher, dass die Schüler ihre Hobbys – Musik oder Sport – ausüben können. Im Falle einer Rückkehr zu G 9, so denke ich, wird es Unterstützung für die Schulen geben, was das Verfahren angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies jeder Schule im Einzelfall selbst überlassen wird.“

Dorothea Wessel, Leiterin des Carl-Friedrich-von- Weizsäcker-Gymnasiums in Ratingen Mitte:

„Wir sind hausintern in Gesprächen zu dem Thema. Gremien wie die Schulkonferenz werden dazu tagen, das ist aber noch nicht terminiert. Es ist ja auch so, dass derzeit keine Entscheidungen anstehen, weil es keine neuen gesetzlichen Vorgaben gibt. Außerdem: Schüler, die das betreffen könnte, besuchen ja derzeit noch die Grundschulen. Wir warten die Entwicklung ab.“

Britta Berschick, Leiterin des Immanuel-Kant-Gymnasium in der Stadt Heiligenhaus:

„Seit einem Jahr beschäftigt sich eine Lehrer-Arbeitsgruppe mit dem Thema G 8/G 9. Ende vergangener Woche beschloss die Lehrerkonferenz die Rückkehr zu G 9. Parallel dazu wird unsere Schule die Möglichkeit einer individuellen Schulzeitverkürzung bieten. Zugleich erinnere ich daran, dass der Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP die Möglichkeit einer Rückkehr zu G 9 erst für das Schuljahr 2019/2020 avisiert.“ Es gebe also keinen direkten Handlungsdruck.

