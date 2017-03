Schilder sollen den Weg zur Stadthalle weisen

Hinweise sollen ortsunkundige Besucher von Parkhäusern zur Neandertalhalle leiten.

Mettmann. Die CDU hatte sich unlängst über die schlechte Beschilderung der Mettmanner Neandertalhalle beschwert. Ortsfremde Autofahrer hätten kaum eine Chance, die Halle zu finden. Außerdem so die CDU, fehlten Hinweisschilder zu den beiden Eingängen und zum Parkhaus. Die Verwaltung hat nun im Hauptausschuss eingeräumt, dass die Ausschilderung der Stadthalle verbesserungswürdig sei.

Zunächst sollte aber eine feste Namensgebung erfolgen, die Bezeichnung „Neandertalhalle“ habe sich eingebürgert, werde im Internetauftritt sowie bei Veranstaltungen genutzt und sollte daher beibehalten werden. Bei der Bibliothek müsse nicht nachgebessert werden. Auch für die Gaststätte seien mehrere Werbeanlagen am Gebäude und in den Außenanlagen vorhanden. Die Bezeichnung „Neandertalhalle“ sei auf dieser Gebäudeseite (Gottfried-Wetzel-Straße) aber nicht zu finden. Die Stadtverwaltung schlägt folgende Lösung vor: Zum einen existieren dort mehrere Fahnenmasten, an denen Banner mit dem Namen der Halle angebracht werden könnten.

Zum anderen könnte im Außenbereich ein Schild mit dem Hallennamen aufgestellt werden. „Auf der westlichen Gebäudeseite könnte in der Grünanlage an der Ringstraße noch ein weiteres Schild mit dem Namenszug der Halle installiert werden. Die Kosten können nur in Abhängigkeit von der Anzahl, Art und Größe sowie Anbringung der gewählten Beschilderung ermittelt werden.“ Der Schwerpunkt der Aufgabe der Ausschilderung der Neandertalhalle dürfte in der Führung der Besucher in die Parkhäuser und von dort zur Halle liegen. Im Verkehrsraum seien lediglich zwei Schilder zu finden, die auf die Stadthalle hinweisen. Für den Autoverkehr im Einmündungsbereich der Gottfried-Wetzel-Straße und dann noch eine Fußwegbeschilderung mit der Aufschrift „Neandertalhalle“ an der Kreuzung Ringstraße/Talstraße/ Am Königshof. Die Beschilderung müsse verbessert werden, sagt Fachbereichsleiter Kurt-Werner Geschorec. Eine weiträumige Beschilderung sei unnötig, da fast jedes Auto ein Navi habe.

