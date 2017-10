Rund 150 Teilnehmer kamen zur Premiere der Proben für den Chor-ME in den Festsaal des Caritas-Altenstift. Sie wollten nur eins: singen.

Mettmann. Kurz vor 20.30 Uhr bekommt Sabine Hausner das größte Lob an diesem Abend. Da ist der Sauerstoff im Festsaal des Caritas-Altenstifts in Süd längst weggeatmet. Die Temperatur pendelt oberhalb der 30-Grad-Marke. Und der Stehplatz für jeden Einzelnen der rund 150 Gäste reicht knapp aus, um beide Arme gleichzeitig in die Luft heben zu können. Umfallen – ausgeschlossen. Dennoch fragt jemand mit fester Stimme: „Wollen wir nicht noch ein zweites Lied lernen?“ Und es erhebt sich kein Protest, obwohl alle hier in dem viel zu kleinen Raum für viel zu viele Menschen bereits seit 90 Minuten dastehen und das tun, wofür sie hergekommen sind. Singen.

Für das neue Projekt Chor-ME hatten sich ursprünglich 72 Interessenten angemeldet, darunter vier Männer. Gekommen sind mehr als doppelt so viele. Sie müssen stehen, die Stühle bleiben am Rand. Die Liedblätter reichen nicht – zwei angehende Chormitglieder müssen sich ein Notenblatt teilen. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin völlig platt“, sagt Sabine Hauser nach 90 Minuten, in denen sie entweder auf einem Stuhl steht, damit sie alle sehen können oder am Klavier Akkorde anschlägt. Beim Wort „gerechnet“ rollt die Sängerin und Stimmtrainerin das „r“ sehr akzentuiert. Sabine Hausner stammt aus Franken.

Und sie hasst lange Vorreden. Also geht’s gleich los. Zischen, stampfen, schnippen – dann mit der Stimme vom Baum herabfallendes Herbstlaub imitieren und dabei den Ton halten. Eine Freundin hat sie als Leiterin des Chor-D in Düsseldorf erlebt und so lange gequengelt, bis dieser Termin in Mettmann zustande kam. Das: „Man kann‘s ja mal probieren“, verwandelte sich in ein Staunen.

„Mir fehlen bei diesem Andrang beinahe die Worte“, sagt Sabine Hausner, die es nach eigenen Angaben für einen kühnen Traum gehalten hatte, 50 Menschen für den neuen Chor zu begeistern. Nun schaut sie ein Vielfaches an Augenpaaren erwartungsvoll an. Nach wenigen Minuten sind die widrigen Umstände der Premiere bereits vergessen. Alle konzentrieren sich auf die nächste Übung: Body-Percussion, der ganze Körper wird zur Trommel.

Vanessa, Sandra und Beate sind eigens aus Wülfrath angereist, um hier mitzumachen. Alle drei waren schon in „normalen“ Chören. „Aber da stört uns das eintönige Repertoire.“ Immer nur Klassik, ewig diese Kirchenlieder – wie langweilig! „Wir wollen mal Pop singen – oder auch mal Hard Rock.“ Deshalb sind sie jetzt hier und begeistert.