In der Ellipse werden mediterrane Speisen angeboten. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 22 Uhr.

Mettmann. „Mitte Oktober oder Anfang November sind wir soweit“, sagt Binali Erdogan (50). Im ehemaligen Café Kaiser auf dem Jubiläumsplatz will er ein Restaurant mit angeschlossenem Café eröffnen. Es wird keine „Dönerbude“ sein, wie manche Mettmanner im Vorfeld mutmaßen, sondern ein Restaurant mit mediterraner Küche.

Es gibt zwar auch türkische Spezialitäten, aber nicht nur. „Wir werden täglich vier verschiedene Mittagessen und zwei Suppen anbieten“, sagt Erdogan, der seit 1976 in Deutschland und seit 1995 in Mettmann lebt. Er hat 19 Jahre den Kiosk am Jubiläumsplatz geführt. Sein Sohn hat ihn jetzt übernommen. Täglich wird es Kaffee und Kuchen im neuen Restaurant geben. Erdogan verhandelt derzeit mit zwei heimischen Bäckern.

Eigentlich wollte er bereits im vergangenen Jahr das Restaurant in der Ellipse auf dem Jubi eröffnen. Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Hintergrund: Zwischen der Stadt Mettmann und dem Mettmanner Bauverein (MBV) wurde am 1. Oktober 2002 ein Erbbaurechtsvertrag über die Nutzung einer Fläche und für den Neubau eines Gebäudes, der heutigen Ellipse, auf dem Jubiläumsplatz geschlossen. Im Vertrag wurde eine Laufzeit des Erbbaurechtes über 30 Jahre (26. August 2033), beginnend mit dem Eintrag in das Erbbaugrundbuch (am 26. August 2003) vereinbart.

„Wir setzen auf eine hochwertige Ausstattung mit Holz.“

Binali Erdogan, Restaurantbetreiber

Der MBV wollte nun angesichts der hohen Investitionskosten in der Ellipse unter dem neuen Pächter Erdogan (Lüftung, Fettabscheider, Küche, Kühlhaus) auf Nummer sicher gehen und hatte die Stadt deshalb gebeten, den Verzicht auf die Rückübertragung zu erklären. Grund der damaligen Vereinbarung dieser relativ kurzen Laufzeit war, dass sich die Stadt mögliche planerische Entwicklungen auf dem Jubi nicht verbauen wollte.

Die Stadt hatte nämlich überlegt, ob sie von der Rückübertragungsmöglichkeit Gebrauch machen soll, um sich städteplanerische Optionen offen zu halten. Die städtische Fachbereichsleiterin Ute Piegeler hatte bereits Interesse an der Ellipse angemeldet. Sie könnte sich dort ein Familienzentrum mit einem Elterncafé vorstellen. Aber es kam anders: Der Rat der Stadt Mettmann hat jetzt mehrheitlich entschieden, dass der Pavillon, in dem früher das Café Kaiser beheimatet war, weiterhin in den Händen des Mettmanner Bauvereins bleibt. Der Erbbaurechtsvertrag ist bis 2042 verlängert worden. „Wir werden mit dem Interessenten jetzt zügig verhandeln, damit er loslegen kann“, sagte Volker Bauer, Chef des Mettmanner Bauvereins, vor einigen Wochen.

Zwischenzeitlich ist der Bauverein dem potenziellen Nachmieter entgegengekommen. „Wir sprechen von einer sechsstelligen Summe. Bauverein und neuer Mieter werden sich die Kosten teilen“, sagte MBV-Vorstand Volker Bauer. Im Inneren des neuen Restaurants werden 60 Sitzplätze angeboten, draußen sind es 70. „Wir setzen auf eine hochwertige Ausstattung mit Holz. Plastikstühle wird es nicht geben“, sagt Erdogan.

Die Öffnungszeiten des neuen Restaurants sind von 8 bis 22 Uhr geplant. „Wir gehen von einer altersgemischten Kundschaft aus. Auch Schüler, Büroleute und Rentner sollen tagsüber zu uns kommen. Mein Ziel ist es, eine deutsche Kundschaft von 90 Prozent zu bekommen“.

