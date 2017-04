Region hat zu Ostern viel zu bieten

In den Städten des Kreises Mettmann ist trotz der Feiertage eine Menge los. Das Angebot reicht von Osterfeuern über Gokart-Fahren bis zum Jazz-Konzert.

Kreis Mettmann. Auch wenn der höchst religiöse Hintergrund der Osterfeiertage zur Besinnlichkeit verleiten, so gibt es heute, morgen und am Montag dennoch eine Menge zu sehen und zu erleben. Wir haben eine Auswahl von Aktivitäten zusammengestellt, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Kultur

Wer’s Ostern laut mag, ist heute Abend im Sojus 7, Kapellenstraße in Monheim, richtig. Ab 20 Uhr erklingen in der früheren Krautfabrik die Bands Satans Mineons und Kaos Orchester kraftvoller Punk-Rock. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird von der Mettmanner Band Kaos Orchester eröffnet. Die Musiker fanden sich 2006, ein Jahr später wurde das erste Album „1. Semester“ vorgestellt. Noemi (Schlagzeug, Gesang), Sebi (Gitarre, Gesang), Thorsten (Gitarre) und Jost (Bass, Gesang) spielen Ska-Punk-Rock mit dröhnenden Gitarren, schnellen Riffs und einer Menge Spaß. Ebenfalls auf der Bühne: die vierköpfige Band Satans Mineons aus Nottingham.

Wie wäre es mit einem Besuch beim Clubjazzkonzert „Blue Monday“ am Ostermontag, 17. April, um 20.30 Uhr im „Blue Note“ (Klotzstraße 22) in Hilden? „Mit Jürgen Dahmen (Fender Rhodes Piano), Emanuel Stanley (E-Bass) und Martell Beigang (Drums) treffen drei Koryphäen des Funk-Jazz und langjährige Begleiter meines musikalischen Wegs aufeinander, die in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt haben“, sagt Organisator Axel Fischbacher (Gitarre) und verspricht: „Es wird spannend und funky!“ Eintritt: acht Euro.

Er hat für die Filmregisseure Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog gedreht und stand unter anderem mit Jeanne Moreau vor der Kamera. Der Theater- und Filmschauspieler Burkhard Driest hat zeitlebens aber auch intensiv gemalt. Bis zum 5. Juni stellt er in der Wasserburg Haus Graven in Langenfeld-Wiescheid aus. „Querelle und Romy“ heißt die Schau. Driest wurde 1939 in Stettin geboren und erlebte als Kind die Grauen des Krieges. Sie finden sich auch in einigen seiner Bilder wieder. Geöffnet ist die Schau samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Sonn- und feiertags hat zusätzlich die Ausstellung zur Geschichte der Wasserburg geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei. Weitere Infos online.

www.haus-graven.de

Spaß und Sport

Wie wär’s mit Gokart-Fahren am Rhein? Der Verleih Giebner am Rheindeich Am Werth in Monheim hat – außer bei Regenwetter – geöffnet: montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr. Ausgeliehen werden können neben Einzel-, Zweier- und Familien-Gokarts auch Fahrräder und E-Bikes.

Das Wetter soll an Ostern eher durchwachsen werden. In Hilden hat der Trampolin-Park „Hi Fly“ (Kleinhülsen 29) sowohl Ostersonntag als auch Ostermontag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Er bietet Hüpfspaß für die Familie auf 3000 Quadratmetern mit Freejump Area, Wall Jump, Stunt Area, Tower Jump, Ninja Parcour, Dodgeball Area (Völkerball im 3D-Format) – viele Möglichkeiten für unterschiedliche Leistungs- und Altersstufen.

In Langenfeld feiert der Italienische Kulturverein Acil am Ostermontag seine Pasquetta. Von 11 bis 18 Uhr wird im Freizeitpark Langfort, Langforter Straße, gegrillt. Neben Lamm, italienischen Würstchen gibt es Wein und Bier.

In Mettmann steht am Ostersonntag ein ganz besonderer Brauch auf dem Programm. Ab 11 Uhr findet vor dem Pferdebrunnen das traditionelle „Eierkippen“ statt. Wie in jedem Jahr wird die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ mit zahlreichen Vorstandsmitgliedern 400 bunte Eier zur Verfügung stellen, um mit Bürgern, besonders auch mit Kindern, diesen alten Brauch in Erinnerung zu behalten. In Nestern werden vor allem den Kindern gefärbte Eier angeboten, die dann mit einer anderen Person „gekippt“ (also angeschlagen) werden müssen. In diesem Jahr werden den Gästen drei Wochen alte Küken und einige Rassehühner vom Rasse- und Geflügelzüchterverein Mettmann zeigen. Außerdem wird den Kindern in einem Wettkampf Eierlaufen angeboten. Zur Belohnung gibt’s süße österliche Überraschungen.

Tiere und Natur

Die Vorfreude ist schon zu spüren: Der Osterhase kommt in den Märchenzoo am Blauen See in Ratingen. „Es ist eine lieb gewonnene Tradition geworden, dass der Osterhase bei uns vorbeischaut und bunte Eier versteckt“, freut sich Märchenzoo-Betreiberin Heike Klimmeck-Kohnen. Der Märchenzoo am Blauen See öffnet Ostersonntag um 10 Uhr.

Osterfeuer

Der Klassiker zu Ostern. In Langenfeld lodert es am heutigen Karsamstag nach 18 Uhr in der Nähe der Wasserburg Haus Graven. Ein Osterfeuer gibt es außerdem heute in Diepensiepen 21 in Mettmann auf Gut Hellenbruch. Beginn ist um 18 Uhr, es gibt Würstchen, Kartoffelsalat und Getränke. Und auch in Erkrath wird ein Feuer entzündet. Dazu lädt am morgigen Ostersonntag die St. Sebastianer Schützenbruderschaft zum Hochkreuz unweit der Autobahnbrücke über das Neandertal (Eickener Busch) ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Anzeige