Polizei sucht Diebe auch mit einem Hubschrauber

Die Einbrecher flüchteten nach der Tat mit dem Auto.

Mettmann. Zahlreiche Polizisten und eine Hubschrauber-Besatzung verfolgten Einbrecher, die am Donnerstag gegen 10.50 Uhr in eine Wohnung an der Haydnstraße in Mettmann-Süd eingebrochen waren. Die unbekannten Straftäter schlichen zunächst durch den Garten und kletterten dann über einen Wintergarten und ein Regenfallrohr zu einem Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses. Sie brachen das Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Als die Einbrecher das Haus durchsuchten, lösten sie den Alarm einer Überwachungsanlage aus. Daraufhin machten sich die Täter mit unbekannter Beute durch ein dazu von innen geöffnetes Fenster im Erdgeschoss aus dem Staub. Sie flohen zu Fuß in Richtung Beethovenstraße.

Das Fluchtfahrzeug wurde in Düsseldorf sichergestellt

Dabei wurden die zwei etwa 20- bis 30-jährigen, mittelgroßen und schwarz gekleideten Täter mit Pudelmützen beobachtet, wie sie in einen schwarzen Audi stiegen, in dem wahrscheinlich ein dritter Täter wartete, und wegfuhren. Die Polizei wurde alarmiert und konnte anhand von Zeugenaussagen den Fluchtweg bestimmen. Er führte über Erkrath nach Düsseldorf. An der Suche waren zahlreiche Polizeibeamte und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der von den Tätern verlassene Audi mit BOR-Kennzeichen (Kreis Borken) konnte auf der Morper Straße in Düsseldorf sichergestellt werden.

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.55 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Düsseldorfer Straße in Mettmann ein. Der oder die Einbrecher drangen gewaltsam durch ein zur Hauptstraße liegendes Fenster im Erdgeschoss ein. Im Erd- und Obergeschoss des Hauses wurden alle Räume durchsucht. Welche Beute dort gemacht werden konnte, steht aktuell noch nicht fest. Erste Ermittlungen in der Nachbarschaft führten zu dem Ergebnis, dass von Zeugen am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr das Geräusch klirrenden Glases gehört, aber nicht genauer zugeordnet wurde. Hierbei könnte es sich um den Tatzeitpunkt des Einbruches handeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter Telefon 02104/9826310 entgegen. cz

Anzeige