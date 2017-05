Mettmann. Am Sonntag gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Südring in Höhe der Kreuzung zur Elberfelder Straße bzw. Zufahrt zur Bauernschaft Kleindrinhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 52-jähriger Wülfrather fuhr mit seinem Opel Mokka auf dem Südring in Richtung Wuppertal und wollte von hier nach links in die Elberfelder Straße abbiegen.

Beim Abbiegen übersah er einen 41-jährigen Ratinger, der ihm mit seinem BMW Motorrad entgegenkam. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern, fuhr in die rechte Seite des Opel Mokka und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 7000 Euro. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war der vielbefahrene Südring in beide Richtungen bis gegen 16:00 Uhr komplett gesperrt.

Anzeige