Die Bewertung der Einrichtungen fällt aber gut aus.

Kreis Mettmann. Eltern haben zum zweiten Mal an einer Elternbefragung der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann teilgenommen. Alle zehn Kirchengemeinden haben mit ihren Einrichtungen an der Befragung teilgenommen. 1500 Fragebögen wurden verteilt, über 1000 Eltern haben die Fragebögen ausgefüllt. Damit ist der Rücklauf wieder überdurchschnittlich hoch. Insgesamt sind fast 86 Prozent sehr zufrieden mit der Gesamtnote 1,7 und 93,5 Prozent würden die Kita weiterempfehlen. Die Aussage „Mein Kind fühlt sich in der Einrichtung wohl“ wurde von den Eltern mit der Note 1,2 bewertet.

„Einige Eltern kritisieren die mangelnde Personalausstattung: Hier merken wir sehr deutlich die Konsequenzen des Fachkräftemangels – Fachpersonal ist auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar - , aber auch die unzureichenden Rahmenbedingungen, die das Kinderbildungsgesetz NRW vorgibt, also nicht in der Verantwortung der Träger liegt“, erklärt Jutta Wevers, Managerin des Qualitätsverbundes.

Viele Träger von Tageseinrichtungen für Kinder bemängeln die unzureichende Fachkraft-Kind-Relation und die nicht auskömmliche Finanzierung der Arbeit im Elementarbereich. Die Konsequenzen dieser mangelhaften Personal- und Finanzausstattung gehen zu Lasten der Kinder und ihrer Eltern. In diesem Zusammenhang steht die Forderung der Eltern nach flexibleren Öffnungszeiten: Mit den vorhandenen Ressourcen können die Kirchengemeinden keine Ausweitung der Öffnungszeiten realisieren, ohne einen deutlichen Qualitätsverlust in Kauf zu nehmen. Die Einrichtungsträger sind hier in der Pflicht, den Eltern diesen Zusammenhang zu verdeutlichen.

Trotz dieser Rahmenbedingungen sehen die Eltern das hohe Engagement der Mitarbeitenden und bringen ihm eine große Wertschätzung entgegen. Die Konzeptionen mit ihren Schwerpunkten in unterschiedlichen Bildungsbereichen nehmen die Eltern sehr positiv wahr. Sie haben viele einrichtungsspezifische Rückmeldungen gegeben, die helfen werden, die Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtung zu verstärken. Dazu gehören Themen wie Transparenz der Arbeit, zum Beispiel in Bezug auf Mitbestimmungsrechte der Kinder sowie Schließzeiten im Sommer und Verpflegung.

Einige Eltern haben angegeben, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Einrichtungen telefonisch oder per Mail zu erreichen. Hier werden auf jeden Fall die technischen Voraussetzungen überprüft und wenn nötig angepasst.

