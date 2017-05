Das Mettmanner Kino will mit Unternehmen kooperieren.

Mettmann. Thomas Rüttgers hat Visionen. Dafür hatte der Kinobetreiber mehr als 400 Unternehmen mit Firmensitz in und um Mettmann in das Weltspiegelkino eingeladen. Dort gab’s dann einen Einblick in die Möglichkeiten, die modernes Kino heutzutage bietet. „Wir wollen eine Brücke zwischen Kino und Wirtschaft schlagen“, spricht Rüttgers über die Pläne, die bald schon Realität werden sollen. Dabei gehört für ihn die regionale Kinowerbung unbedingt dazu. Demnächst könnten die Mettmanner also im Werbespott die freundliche Dame an der Supermarktkasse ebenso wieder erkennen wie den Bäcker um die Ecke oder den Firmenchef von nebenan.

„Wir sind dazu schon in konkreten Gesprächen“, erklärt Ute May zu den Plänen der Kreissparkasse Düsseldorf, deren Werbeclips im Mettmanner Kino laufen zu lassen. Werden die noch mit überregionalen Bezügen produziert, so gibt es demnächst für Mettmanner Unternehmen auch noch ganz andere Möglichkeiten. Der Kinobetreiber hat Kontakte zu einer Produktionsfirma geknüpft, die den Dreh von Werbespots professionell umsetzen kann. Laufen können die Spots dann jeden Tag, in jedem der drei Kinos und vor jedem Film.

Vorstellen kann sich Thomas Rüttgers übrigens auch noch ganz andere Szenarien. „Wir haben hier in den beiden großen Kinos beinahe Hörsaalatmosphäre“, blickt er auf die Zusammenarbeit mit Mettmanner Schulen. Erste Gespräche dazu hat es bereits gegeben. Vom Filmvormittag bis hin zum Kinosaal als Klassenzimmer sei da vieles denkbar, so Rüttgers. Erfolgsmeldungen in Sachen Kooperation gab’s am Donnerstag übrigens auch noch. Seit einiger Zeit wirbt das Mettmanner Krankenhaus auf der Rückseite der Kinokarten für seinen medizinischen Service.

Im Gegenzug können Kinobesucher die dortigen Parkplätze kostenlos nutzen. „Wir können uns auch vorstellen, das Kino für Schulungen unserer Pflegekräfte zu nutzen“, kündigt Geschäftsführer Bernd Huckels an.

Anzeige