Kerstin Griese (SPD) und Peter Beyer (CDU) kämpfen im Nordkreis. Im Süden will Michaela Noll ihr Mandat verteidigen.

Kreis Mettmann. Wenn am 24. September der neue Bundestag gewählt wird, treten im Nordkreis zwei Kandidaten an, die alte Hasen im Parlament sind: Peter Beyer (CDU) möchte ebenso wieder in den Bundestag einziehen wie Kerstin Griese (SPD). Im Kampf um das Direktmandat war Griese bei der vergangenen Wahl 2013 Beyer mit rund 8,5 Prozentpunkten unterlegen, obwohl sie selbst deutlich mehr Erststimmen erhielt als die SPD Zweitstimmen. Doch der Bundestagswahlkampf ist von bundespolitischen Trends abhängig. Die Kandidaten können den Bürgern zwar versprechen, für was sie sich in Berlin einsetzen, doch wirklich Handfestes kommt erst nach ein paar Jahren dabei heraus.

Bei der letzten Wahl hat Beyer offen zugegeben, vom günstigen Bundestrend für die CDU profitiert zu haben, bei dieser Wahl ist das möglicherweise nicht anders. Werfen wir einen Blick auf den Wahlkreis der Kandidaten, dazu gehören die Städte Heiligenhaus, Ratingen, Velbert und Wülfrath.

Bei der letzten Wahl lag die Beteiligung der 165 000 Wahlberechtigten bei 74,3 Prozent. 2002 und 2005 konnte Griese direkt gegen die CDU-Kandidaten Christian Richartz und Ewald Vielhaus gewinnen, 2009 und 2013 musste sie sich Beyer bei den Erststimmen geschlagen geben. In den vergangenen Jahrzehnten holte Heinz Schemken 1987 und 1990 zweimal nahezu 50 Prozent für die CDU. Eine Hochburg von CDU oder SPD ist der gesamte Nordkreis nicht.

Wobei einzelne Städte schon hervorstechen. In Ratingen gab es 2013 für die CDU 44,8, für die SPD nur 27,8 Prozent bei den Zweitstimmen. Auch bei den Erststimmen in Ratingen konnte sich Beyer gegen die in Ratingen wohnende Griese mit mehr als 50 Prozent (Griese: 33,9 Prozent) durchsetzen. In Heiligenhaus war der Abstand nicht ganz so groß, doch auch hier war die CDU mit 40 Prozent bei den Zweitstimmen besser als die SPD mit knapp 30 Prozent. Sehr viel knapper sieht es in Velbert aus, wo Griese und Beyer mit 40 Prozent bei der letzten Wahl fast gleichauf lagen. Auch bei den Zweitstimmen gab es mit 37,5 Prozent für die CDU und 33,9 Prozent für die SPD ein knappes Rennen. In einer der kleinsten Städte des Kreises, Wülfrath, gewann ebenfalls Beyer (44,5 Prozent) klar gegen Griese (38,2 Prozent). In den 21 Wülfrather Wahlkreisen holte die CDU bei den Zweitstimmen 40,6 Prozent, während SPD auf 32,2 Prozent kam.