In der Fußgängerzone saniert eine Firma ab 23. Oktober ein etwa 650 Meter langes Leitungsstück. Dabei wird der neue Kanal in dem alten Rohr verlegt und gepresst.

Mettmann. Die Mettmanner werden staunen, wenn sie demnächst Bauarbeiter entdecken, die in der Fußgängerzone arbeiten. Die Neugestaltung der Freiheitstraße und Kleinen Mühlenstraße ist seit über einem Jahr abgeschlossen – und jetzt wieder Bauarbeiten? Muss vermutlich das frisch verlegte Pflaster wieder aufgerissen werden? Nein, sagt die Stadtverwaltung Mettmann.

Vor dem Umbau der Fußgängerzone sind die Kanalanlagen im Bereich Neanderstraße, Freiheitstraße, Kleine Mühlenstraße und Mühlenstraße regelmäßig mit Kameras untersucht worden. Dabei wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Während der Umbauarbeiten in der Fußgängerzone wurden schadhafte Kanalanschlüsse in offener Bauweise erneuert. In der Mühlenstraße wurde zudem der Straßenkanal aus hydraulischen Gründen vergrößert.

Mischkanäle stammen teilweise aus der Zeit vor Erstem Weltkrieg

In einem weiteren Schritt werden ab diesem Monat die Hauptkanäle in der unteren Neanderstraße, Freiheitstraße, Kleine Mühlenstraße und Mühlenstraße saniert. Diese Arbeiten können in geschlossener Bauweise ausgeführt werden, sagt Pressesprecher Thomas Lekies von der Stadtverwaltung. Die Mischkanäle stammen teilweise noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In die Beton- und Steinzeugröhren werden sogenannte Schlauchliner eingezogen. Die Sanierung der rund 650 Meter langen Kanäle wird voraussichtlich bis Mitte November dauern.

In den nächsten Tagen beginnen die vorbereitenden Arbeiten. Die Kanäle werden gereinigt und mögliche Hindernisse beseitigt. Der Einbau der Schlauchliner erfolgt dann mit Beginn der Herbstferien ab dem 23. Oktober. Dabei werden die in Harz getränkten Schläuche von Schacht zu Schacht in den Kanal eingezogen und mit Druckluft an die Kanalwände gepresst. Mit UV-Licht wird das Harz anschließend ausgehärtet. So entsteht ein neues, durchgehendes Rohr innerhalb des alten Rohres.

Von der Neanderstraße - in Höhe der Katholischen Grundschule - aus wird sich das Spezialunternehmen die Freiheitstraße bis zur Breite Straße hinunterarbeiten. Danach werden die Kanäle in der Kleinen Mühlen Straße und der Mühlenstraße - von der Schweizer Trapp bis zum Taxi-Stand - saniert. Während des Einzuges der Schlauchliner müssen Anwohner ihren Wasserverbrauch einschränken, damit es nicht zu einem schadhaften Rückstau im Haus kommt, sagt die Verwaltung.

Einzelne Anschlüsse werden vorübergehend abgesperrt

Denn während dieser Arbeiten werden die Kanalanschlüsse der Häuser im jeweiligen Bauabschnitt abgesperrt – in der Regel für circa einen halben Tag. Die Hausanschlusskanäle werden wieder geöffnet, sobald das Kunstharz der Schlauchliner ausgehärtet ist. Bevor mit der unterirdische Sanierung der Kanäle begonnen wird, werden alle betroffenen Anlieger durch die ausführende Firma Umwelttechnik & Wasserbau GmbH mit Flyern ausführlich über die Arbeiten informiert.

Darauf werden auch Telefonnummern von Mitarbeitern der Baufirma und der Stadtverwaltung veröffentlicht, die für Fragen zur Verfügung stehen.