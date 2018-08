Anwohner der Wohngebiete sind von dem Besucherverkehr genervt.

Mettmann. Wenn dieser Tage wieder Freibad-Wetter herrscht, dann muss die Stadt Mettmann neue Lösungen suchen. Denn in den vergangenen Wochen beobachteten Anwohner ein regelrechtes Parkchaos um das Naturfreibad in Mettmann – und die Stadt wird ihm nicht Herr. So berichtet es jedenfalls Thomas Bieding.

Mehrfach hat er sich schon über den Zustand beschwert: „Erst nach mehrmaligem Anschreiben und bei letztem gepaart mit der Frage, ob denn ausreichend Raum für Rettungsfahrzeuge sei, wurde die Wiese vor dem Stadtwaldhaus mit Flatterband abgesperrt“, berichtet er.

Zuvor hätten dort die Autos zwischen den Steinen geparkt. Und es gebe „ständig an- und abfahrende Fahrzeuge, so dass es bisweilen passiert, dass heimkehrende Anwohner mehrere hundert Meter zurücksetzen müssen“, berichtet Bieding. Selbst die Betreiber des Stadtwaldhauses seien genervt und hätten eigenmächtig eine Beschilderung aufgestellt. Das habe das Ordnungsamt zwar untersagt, doch das kümmere die Stadtwaldhausbetreiber offensichtlich nicht, beklagt Bieding. Denn das Schild stehe wieder da, und das Ordnungsamt sei daran nicht interessiert. Nun schaue ab und zu die Ordnungsbehörde vorbei, „doch das wiederum stört die Besucher des Naturfreibades nicht“, schildert es der Anwohner. „Man parkt wild, oder die Parkplätze in den Wohngebieten fleißig zu. Wohin denn auch mit den Autos, es gibt ja keine Beschilderung, und der Ordnungsbehörde ist es wohl auch zu heiß“, vermutet er.

Die Stadt Mettmann weiß um das Problem und will es lösen. „Die Straßenverkehrsbehörde hat zur Entschärfung der Situation bereits eine Änderung der bestehenden Hinweisbeschilderung angeordnet“, berichtet Sprecher Thomas Lekies. Dadurch sollen die Verkehrsströme am Böttinger Weg vorbei in Richtung Toni-Turek-Allee geleitet werden. Aus Richtung Osttangente kommend wird ebenfalls ein Hinweis auf den Parkplatz an der Toni-Turek-Allee aufgestellt, so dass der Verkehr die Einfahrt nicht verpasst und fälschlicherweise in das Wohngebiet weiterfährt.

„Die entsprechenden Verkehrsschilder wurden bestellt und werden aufgestellt, sobald sie ausgeliefert sind. Dies lässt sich aber wegen Betriebsferien bei den Schilderherstellern nur zeitverzögert umsetzen“, sagt Lekies. Mitarbeiter der Ordnungsbehörde waren an den heißen Tagen rund ums Naturfreibad bereits im Einsatz und werden es auch weiterhin sein, versichert Lekies.