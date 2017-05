Die Tour-de-France will das Neanderland zu Marketingzwecken nutzen und putzt sich daher fein heraus.

Mettmann. So oft hat man nicht die Chance, die weltbesten Radfahrer vor der eigenen Haustür zu erleben. Der Kreis Mettmann sieht die zweite Etappe der Tour de France am 2. Juli als eine einmalige Chance, durch viele Besucher und aufgrund der weltweiten Übertragung im Fernsehen auf die Region aufmerksam zu machen. 100 000 Euro hat der Kreistag locker gemacht, damit entsprechende Marketing-Maßnahmen umgesetzt werden können. Nun zeigten die Planer, was sie mit dem Geld so alles vorhaben.

Das Neanderthal Museum plant am 2. Juli ein Familienfest mit vielen Aktionen für Kinder. Dazu gehören Mitmach-Stände der Erlebnismuseen und Bewirtung durch die Museumsgastronomie. Geplant ist ein Mitmachzirkus und eine Hüpfburg. Für die Radsportfans steht eine Großleinwand zur Verfügung. Dort kann man die ganze Etappe von Düsseldorf kommend, durch das Neandertal und Mettmann über Ratingen zurück nach Düsseldorf bis zum Ziel in Lüttich verfolgen. Zum Neanderthal Museum kommt man am 2. Juli nur mit der Regiobahn oder zu Fuß. Für Autofahrer wird es bereits ab 7 Uhr morgens keine Durchfahrt mehr geben. Die Regiobahn hat angekündigt, in Doppel-Traktion zu fahren und so viele Menschen wie möglich an die Strecke zu bringen. Was die vielen Gäste jedoch nicht sehen werden, dafür aber die TV-Zuschauer auf den Bildern aus dem Hubschrauber: Das Dach des Neanderthal Museums wird mit einer weißen, rot-gepunkteten Folie überzogen. Darauf soll der Schriftzug „Neanderthal Museum im Neanderland“ zu lesen sein.

Die Fassade des Museum ist bereits mit Trikots verkleidet

Die Fassade des Museums ist bereits zur Straße hin mit übergroßen Trikots in den typischen Tourfarben und im Design des Museums verkleidet. Die roten Punkte auf weißem Trikot trägt bei der Tour der France der Fahrer, der die meisten Bergwertungen gewonnen hat.

Wichtig für den Kreis Mettmann ist vor allem, dass die besondere Gestaltung des Dachs im „Roadbook“ vermerkt ist. Nur was in diesem Buch steht, hat die Chance vom französischen Fernsehen überhaupt gezeigt zu werden. Das Neanderthal Museum ist besonders stolz, dass französische Filmteams auch bereits Innenaufnahmen des Museums erstellt haben. Für die besondere Dachgestaltung ist darüber hinaus ein Überflug mit einer Drohne geplant, so dass die Aufnahmen im TV gezeigt werden können.