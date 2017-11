Mettmann. Am Freitagmittag des gegen 14:05 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mettmanner mit seinem Ford Mustang auf der Bergstraße in Mettmann in Richtung Wuppertal. Nach Angaben der Polizei beabsichtigte er in Höhe der Oststraße in diese nach links einzubiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Motorrad.

Der 42-jährige Yamaha-Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern und kam zu Fall. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden insgesamt auf ca. 10.000.- Euro. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit vor Ort.red