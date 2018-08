Das war der Augenblick, an dem sich bei Hanno Krüsken der Europieper meldete. Der Fotograf wohnte damals noch bei seinen Eltern im ehemaligen Gut Drinhausen bei Mettmann. Er war für die „Quick“ unterwegs und hatte in deren Auftrag die Nacht vor dem Haus des Bankdirektors verbracht, der als Geisel genommen und kurz darauf wieder freigelassen worden war. Krüsken campierte dort in seinem roten Fiat Panda, von dem er heute sagt: „Eine Verfolgungsjagd wäre damit nicht möglich gewesen.“ Dann musste alles plötzlich ganz schnell gehen. Die „Quick“ hatte einen Helikopter gechartert, der auf einem Sportflugplatz bei Mönchengladbach auf den Fotografen wartete. Hanno Krüsken trat ordentlich aufs Gaspedal.

Auf ihrer Odyssee hatten Rösner und Degowski gerade im benachbarten Wuppertal halt gemacht. In einer Apotheke besorgten sie sich Verbandszeug für eine ihrer Geiseln und gleich nebenan in der Bäckerei bestellte Hans-Jürgen Rösner zehn belegte Brötchen. Die Verkäuferin hatte dessen Pistole irrtümlicherweise für einen Akkuschrauber gehalten. Weiter ging´s ins Fotogeschäft gegenüber, wo die Geiselnehmer 80 Euro für ein Fernglas auf die Ladentheke legten. Und einen Damenrock sollen sie auch noch gekauft haben, bevor der Tross über die Autobahn weiter in Richtung Kölner Innenstadt rollte.

Mettmann. Vor 30 Jahren erschütterte das „Gladbecker Geiseldrama“ die Republik. Es begann am Morgen des 16. August 1988 mit einem Banküberfall im Gladbecker Stadtteil Rentfort-Nord und endete mit drei Toten und einem SEK-Zugriff auf der A 3 bei Bad Honnef. Dazwischen lagen mehr als 48 Stunden, in denen die Geiselnehmer Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner bei ihrer Flucht über Autobahnen und durch Innenstädte für Aufsehen sorgten. Im Schlepptau nicht nur die Polizei, sondern auch eine Horde Journalisten. Die sprachen unterwegs mit den Geiselnehmern und auch mit den Geiseln – ein unrühmliches Geschehen, dass später dazu führte, dass der Pressekodex geändert wurde.

Objektiv geschnappt, in den Helikopter gesprungen und los ging´s in Richtung A 3. Nach einer Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn, von wo aus die Überflugerlaubnis eingeholt werden musste, kreiste der Helikopter schließlich über dem Ort des Geschehens. „Da hatte gerade der Zugriff durch das Sondereinsatzkommando stattgefunden“, erinnert sich Hanno Krüsken an den Moment, als er zum ersten Mal auf den Auslöser seiner Leica drückte. In der offenen Tür des Hubschraubers sitzend, mit den Füßen auf den Kufen, musste er blitzschnell entscheiden: „Ich hatte zwei Filme mit jeweils 36 Bildern. Da muss alles passen.“

Zuvor sei der Autokorso hinter dem BMW von Rösner und Degowski ein „Wanderzirkus“ gewesen und genau dieses Motiv habe er eigentlich für die Titelstory abliefern sollen.

Mittlerweile hatten sich die Ereignisse jedoch längst überschlagen und die Lage war eskaliert. Zerschossene Autoscheiben und - unter einer weißen Plane liegend - die Leiche von Silke Bischoff, der die Geiselnehmer noch kurz zuvor öffentlichkeitswirksam die Pistole an den Kopf gehalten hatten.

Wieder zurück in der Redaktion, wurden die Filme verpackt und auf dem Luftweg nach München geschickt. Dort in Windeseile entwickelt, sah man einige der Fotos noch am gleichen Abend in der „Tagesschau“, bevor die „Quick“ später ihre Titelstory mit den Luftaufnahmen bebilderte.

Für Hanno Krüsken ging’s Tage später beim Haftprüfungstermin von Dieter Degowski am Essener Landgericht weiter. Die „Quick“ hatte einen Tipp bekommen – und der Fotograf stand pünktlich am Fenster zum Innenhof. Das Tor ging auf, Degowski stieg aus dem Transporter und Hanno Krüsken drückte auf den Auslöser. Wie schon bei den Luftaufnahmen, so hatte er auch diesen Moment exklusiv im Kasten.