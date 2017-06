Weinsommer, Kunstmeile und Tour de France. Auf die Mettmanner wartet vom 30. Juni bis 2. Juli ein ereignisreiches Wochenende.

Mettmann. Cheforganisator Jens-Christian Holtgreve und sein Team hoffen auf angenehme Temperaturen, damit mehr Wein als Wasser getrunken wird. Das Programm steht. Der Weinsommer ist innerhalb von wenigen Jahren zu einem der beliebtesten Stadtfeste in Mettmann geworden. Die einmalige Atmosphäre auf dem Markt ist ein Garant für gute Stimmung.

In diesem Jahr gibt es einen „Weinsommer XXL“. Das bedeutet: Nicht nur auf dem Markt, sondern auch in der Freiheitstraße und auf dem Lavalplatz gibt’s Musik, leckeres Essen und natürlich Wein satt. Der siebte Weinsommer trifft am Sonntag auf die Tour de France. Die Besucher haben die Gelegenheit, ein Blick auf die Tourstrecke zu werfen. Auf der Bühne auf dem Markt findet am Sonntag (14 Uhr) die Siegerehrung des Tour-de-France-Malwettbewerbes statt, und um 15 Uhr wird das ungewöhnliche Jogger-Rad von Volkmar Koch versteigert.

Der Weinsommer öffnet am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 14 bis 1 Uhr, und am Tour-Sonntag von 12 bis 21 Uhr. An allen drei Tagen steht Europas bester Boogie Woogie Pianist Ben Waters mit einer 16-köpfigen Big Band auf der Bühne, eine Formation, die schon vor dem britischen Königshof aufgetreten ist und dort die Menschen zu begeistern wusste. Weitere Highlights sind eine bunte brasilianische Tanzshow (Marco Salles & Band), mit „Willenlos“ eine der angesagtesten Marius-Müller-Westernhagen Cover Bands sowie viele weitere Show- und Musikgruppen. Darunter das Schlagzeugduo Melletissimo, die Belly Dancer, die Band „All our Friends are dead“ sowie die Bauchtanzgruppe Alina & Co und „Crazy & Friends. Holtgreve gibt zu, dass das Musikprogramm schon ein wenig fetzig sei. Gerade die ältere Generation hatte in den vergangenen Jahren den Wunsch geäußert, etwas ruhigere Klänge auf dem Weinsommer zu hören, die gut zum Wein passen.

Neun Winzer aus bekannten Anbaugebieten präsentieren Wein

Neun Winzer aus allen bekannten Anbaugebieten präsentieren ihre Weine, für das leibliche Wohl sorgen Spezialitätenstände, die von Flammlachs über Flammkuchen über Raclette und Käsespezialitäten bis hin zur Berliner Curry-Wurst alle Wünsche erfüllen. Neu im Angebot sind ungarische Spezialitäten, Pierogi und Bigos aus Polen.

Parallel findet am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 18 Uhr, traditionell die Kunstmeile mit über 51 Künstlern statt, die ihre Kunstobjekte an bunten Ständen präsentieren. Darunter sind auch viele lokale Künstler. Das Duo „Ernst und Miro“ wird die Besucher mit ihrer Musik erfreuen. Bedingt durch die Tour de France werden die Künstler hauptsächlich auf der Straße Am Königshof, dem Lavalplatz und auf dem Kirchplatz ihre Werke präsentieren. Das Spielteam „Oh Larry“ sogt für Spaß in der Mühlenstraße und hat eine Minihüpfburg, eine zwölf Meter lange Rollenrutschbahn und viele Spielgeräte im Gepäck. Außerdem sind am Sonntag von 12 bis 17 Uhr die Geschäfte in der Stadt geöffnet.

Noch ein Tipp: Menschen, die am Sonntag mit dem Auto anreisen, sollten ihr Fahrzeug an der Wülfrather Straße oder an der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ parken und mit dem Shuttlebus in die Stadt kommen. Oder die Regiobahn nutzen, die direkt im Zentrum hält. Fahrradfahrer sind natürlich klar im Vorteil.

Anzeige