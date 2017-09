Velbert-Neviges. Metalldiebe haben am Wochenende gleich zweimal in Neviges zugeschlagen. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, demontierten ein oder mehrere Unbekannte an zwei Einfamilienhäusern, an der Hügelstraße und der Straße Oberste Homberg, jeweils ein Fallrohr der Dachentwässerung. So verschwanden Kupferrohre im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Bereits im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen meldete sich eine Zeugin, die am Montag, gegen 4 Uhr, eine verdächtige Person an der Straße Oberste Homberg gesehen hatte, die ein längeres Rohr transportierte und damit zu Fuß in Richtung der Straße Unterste Homberg und Hügelstraße verschwand. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen jungen, circa 1,80 Meter großen, und schlanken Mann. Er war komplett schwarz gekleidet und trug bei der regnerischen Witterung eine schwarze Kapuze auf dem Kopf. Neben dem langen Rohr trug er außerdem einen schwarzen Sack mit sich. Bisher liegen der Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Täter, den Verbleib der Beute oder ein Transportfahrzeug vor.

Maßnahmen zur Tatortaufnahme und weitere Ermittlungen wurden jeweils veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051/9466110 jederzeit entgegen. HBA