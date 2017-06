Werbegemeinschaft will mit Aktivitäten in die Stadt locken.

Mettmann. Wenn die Gewerkschaft Verdi mitspielt, wird es in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage in Mettmann geben. Wie Ingo Grenzstein, Mitglied im Vorstand von Me-Impulse, in der Generalversammlung mitteilte, sind der 2. Juli (Tour de France) von 12 bis 17 Uhr und der 3. Dezember (Blotschenmarkt) von 13 bis 18 Uhr als verkaufsoffene Sonntag geplant. Die Festlegung und Beantragung der verkaufsoffenen Sonntage sei in enger Abstimmung und in Kooperation mit dem Centermanagement und der Werbegemeinschaft der Königshof-Galerie erfolgt. „Der Königshof-Galerie gebührt vor allem unser Dank, was die Klärung der mittlerweile schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft“, so Grenzstein.

After-Work-Veranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit

Die After-Work-Veranstaltungen in der Fußgängerzone erfreuen sich großer Beliebtheit, sagte Bettina Barth, die neu im Vorstand von Me-Impulse im organisatorischen Bereich mitarbeitet. Am kommenden Freitag, 9. Juni, steht von 17 bis 20 Uhr der Tango im Mittelpunkt des Interesses. Ein Tangoexperte legt Musik auf und, „es darf getanzt werden“, sagte Grenzstein.

Am 14. Juli werden Oldtimer mit ihrer Geschichte präsentiert und im September, so Barth, wird es eine große Oldtimer-Show mit 20 bis 30 Autos in der Innenstadt, beziehungsweise auf dem Jubi, geben. Die Vorbereitungen für den Weinsommer Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, sind weitestgehend abgeschlossen. Der Cheforganisator Jens-Christian Holtgreve hofft auf gutes Wetter und auf viele Gäste. Da der Weinsommer zeitgleich mit der Tour de France stattfindet, die auch durch die Region fährt, wird nicht nur auf dem Markt gefeiert, sondern auch in der Fußgängerzone. Es gibt zwei Bühnen (Markt und Freiheitstraße) und mehr Wein- und Essensstände als sonst. Ben Waters hat sich mit einer 16-köpfigen Band (!) angekündigt und wird auf beiden Bühnen auftreten. Außerdem gibt es Bauchtanz, eine Brasil-Show, Auftritte der Band Willenlos und vieles mehr.

Florian Peters organisiert künftig den Blotschenmarkt

Florian Peters löst Peter Ratajczak in Sachen „Organisation Blotschenmarkt“ ab. In diesem Jahr wird es einen „ganz normalen“ Blotschenmarkt geben, der sich über vierzehn Tage erstreckt. Die Musik, so Peters, werde weihnachtlich sein, an den Wochenenden kann es aber schon mal fetziger zu gehen. Mit den Anwohnern werde man das Gespräch suchen, um die Belastungen auf ein Minimum zu senken.

Ein Problem für Me-Impulse ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Sie wird immer teurer, sagt Elke Speck. Eine Lichterparty werde es im neuen „K“ geben. Paula Nowodworski, Miteigentümern der Biber-Apotheke, hat signalisiert, dass sie im Vorstand von Me-Impulse mitarbeiten möchte.

