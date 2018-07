Möller verkauft Hühner und Putenfleisch, die Kühlung läuft auf Hochtouren. „Vor Keimen muss sich keiner gruseln. Es sei denn, die Kunden durchbrechen die Kühlkette. „Ich wundere mich immer, wenn Leute ohne Kühltasche kommen, Fleisch kaufen und damit anschließend dann noch eine Stunde durch die Stadt laufen“, sagt die Fachfrau kopfschüttelnd.

Bei den Temperaturen sind deutlich weniger Kunden auf dem Markt in Hilden: „Es kommen überwiegend ältere Leute. Die erledigen ihre Einkäufe früh. Ab 12 Uhr gehen die nicht mehr raus“, hat Möller beobachtet.

Kunden sollten darauf achten, die Kühlkette einzuhalten

Tillmanns Fisch und Feinkost gleich nebenan hält es ähnlich: Weniger Ware, ein Kühlanhänger, in dem möglichst viel Fisch bei 0 Grad eingelagert ist, 0 Grad auch im Marktwagen selbst. Er wird „täglich frisch geliefert“, versichert Stefan Tillmanns. Die Kühlkette wird auch erst durchbrochen, wenn der Kunde mit seinem Einkauf losläuft. In Monheim ist die Marktgilde für die Organisation der Wochenmärkte sowohl am Eierplatz (vor dem Rathaus) als auch in Baumberg zuständig. Kerstin Arhelger erklärte, dass der Wochenmarkt vor dem Baumberger Einkaufszentrum am Freitag immer von 8 bis 13 Uhr terminiert ist. Auch der Markt in der Stadtmitte sei an den Samstagen von acht bis 13 Uhr geöffnet. Deshalb gebe es keine Empfehlung, wegen der Hitze früher zu schließen, so wie das eventuell in anderen Städten mit längerer Marktdauer vorgesehen sei.

Für den Ratinger Wochenmarkt hat die Stadt für heute eine Ausnahmeregelung erlassen: Der Markt macht eine Stunde früher dicht, also um 13 Uhr. Das gelte zunächst nur für diesen Tag.