Die Trockenheit hat auf heimischen Feldern Spuren hinterlassen. Landwirte fürchten deutliche Einbußen bei der Kartoffelernte.

Kreis Mettmann. Es staubt auf dem Kartoffelfeld: Friedhelm Forsthoff sticht mit der Mistgabel in trockene Erde und zieht einige Knollen hervor. Auf seinem Feld liegen verdorrte Pflanzen, die Erde bröselt von der Gabel des Landwirts. „Dass es dieses Jahr sehr trocken wird, hat man schon im Juni gemerkt“, sagt der 62-Jährige.

Der heiße Sommer und der geringe Niederschlag haben Folgen für die Landwirtschaft. 3,57 Millionen Tonnen Getreide – ohne Körnermais – wurden in NRW laut der amtlichen Statistikstelle nach den vorläufigen Ergebnissen geerntet. Das sind durchschnittlich 12,6 Prozent weniger als in den vergangenen fünf Jahren. Aber: „Bei den Getreide-Erträgen stehen wir im Ländervergleich noch gut da“, sagt NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser, „schlecht sieht die Erntesituation dagegen bei Grünland, Mais, Zuckerrüben und nicht zuletzt Kartoffeln aus.“

Das kann Friedhelm Forsthoff bestätigten. Er ist seit 30 Jahren Landwirt, den Hof an der Mettmanner Straße hat er von seinem Vater übernommen, sein Urgroßvater hat ihn gebaut. Forsthoff hat eine Schweinezucht. Und baut Getreide, Raps, Bohnen, Zuckerrüben und Kartoffeln an. Gemeinsam mit seinem Schwager. Schon Ende Juni statt wie sonst erst im Juli konnte das Getreide geerntet werden. Auffälligkeiten stellt er dabei jedoch nicht fest: „Die Erträge liegen im normalen Schwankungsbereich“, sagt der 62-Jährige.

„Ich habe Sorge, dass wir den Vertrag nicht erfüllen können.“

Friedhelm Forsthoff, Landwirt

Anders sieht es bei den Kartoffeln aus: Forsthoff zeigt die Halle, in der die Kartoffeln nach der Ernte gelagert werden und deutet auf einige Säcke, in denen Frühkartoffeln liegen. Geerntet werden sie nach Bedarf. Sie seien in diesem Jahr früher abgereift als üblich, Schäden durch die Trockenheit halten sich jedoch in Grenzen. Auch das in diesem Sommer durch die Trockenheit viele Erdklumpen zwischen den geernteten Kartoffeln liegen, stört den Landwirt wenig.

Sorge bereitet ihm vielmehr die Ernte der Spätkartoffel. „Bei ihnen ist mit größeren Einbußen zu rechnen“, sagt er. Durch die Dürre ist zu erwarten, dass die Ernte geringer und die Erdfrüchte kleiner ausfallen. Und genau jede Spätkartoffel werden an einen Hersteller verkauft, der daraus Pommes macht. Die Liefermenge ist vertraglich geregelt. „Ich habe Sorge, dass wir den Vertrag nicht erfüllen können“, sagt Forsthoff.

Mit seinen Sorgen ist der Gruitener nicht allein: Wie das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz mitteilt können bei den mittelfrühen und späten Kartoffeln ohne zusätzliche Beregnung Ertragseinbußen bis zu 50 Prozent entstehen. Trockene Böden erschweren die Ernte, Qualitätsverluste werden befürchtet.

Forsthoff plant, die Ernte vorzuziehen: Statt wie sonst Mitte September will er sie in diesem Jahr Ende August ausmachen. Wie die Ernte ausfallen wird kann er noch nicht sagen: Die Gefahr bestehe, dass es Qualitätseinbußen gibt, besonders wenn nun noch einmal der große Regen kommt: „Dann könnten die Kartoffeln glasig werden, Zwiewuchs oder ein ungleichmäßiger Durchwuchs entstehen.“