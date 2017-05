Mettmann. Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 5:35 Uhr zu einem Garagenbrand auf der Heidtstraße in Langenfeld.

Ein Zeitungsbote sah Rauch, der aus einer Garage an der Heidtstraße ausströmte und informierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten und die Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass in der leerstehenden Garage mehrere Müllsäcke und Dämmmaterialien brannten. Diese wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An der Garage und an dem angrenzenden leerstehenden Einfamilienhaus entstand kein Sachschaden.

Die Brandursache ist bislang unklar, jedoch wird von einem Fremdverschulden ausgegangen.

