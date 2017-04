Läufer haben Vorfahrt: Busse fahren Umleitung

Eine Veranstaltung beschert den Bürgern Straßensperrungen.

Mettmann. Wegen des Mettmanner Bachlaufs am 1. Mai wird die Hasseler Straße zwischen der Florastraße und der Straße Am Krumbach von 10 bis 16 Uhr gesperrt.

Buslinie O 10: Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen „Metzkausener Straße“ und „Nordstraße“ eine Umleitung. „Fliederweg“, Dahlienweg“, „Florastraße“ und „Siedlung, Kaldenberg“ entfallen.

Buslinie O 11: Die Busse enden in Richtung Hasselbeckstraße bereits an der Haltestelle „Florastraße“ und fahren von hier aus eine Umleitung zurück in Richtung Friedhof Lindenheide. Die Haltestellen „Hasselbeckstraße“, „Am Hügel“, „Kibbenheide“ und „Hassel“ müssen in Richtung Friedhof Lindenheide entfallen.

Linie O 12: Die Busse fahren in Richtung Mettmann-Neandertal ab „Florastraße“ und in Richtung Ratinger Straße ab der Haltestelle „Karpendeller Weg“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen müssen entfallen: die Haltestellen „Siedlung Kaldenberg“, „Dresdner Straße“, „Danziger Straße“ und „Posener Straße“ in beiden Richtungen, die Haltestellen „Florastraße“, „Am Hügel“, „Kibbenheide“ und „Hassel“ in Richtung Ratinger Straße.

Linie 748: Die Busse fahren in Richtung Jubiläumsplatz ab „Florastraße“ und in Richtung Wülfrath ab „Nordstraße“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen entfallen: die Haltestelle „Siedlung Kaldenberg“ in beiden Richtungen, die Haltestellen „Florastraße“ und „Am Hügel“ in Richtung Wülfrath.

Linie 749: Die Busse fahren in Richtung Mettmann-Stadtwald ab „Florastraße“ und in Richtung Kaiserswerth ab „Nordstraße“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen entfallen: „Siedlung Kaldenberg“ in beiden Richtungen, „Florastraße“, „Am Hügel“, „Kibbenheide“ und „Hassel“ in Richtung Kaiserswerth. Red

Anzeige