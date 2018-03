Neue Erkenntnisse strahlen auch auf den Tourismus aus.

Kreis Mettmann. Die neueste wissenschaftliche Sensation, die belegt, dass Neandertaler dem modernen Menschen geistig ebenbürtig waren, löst bei den Christdemokraten im Kreis Mettmann gleich in mehrfacher Hinsicht große Freude aus. „Zunächst einmal sind wir sehr stolz, dass unser Neanderthal Museum unter Leitung von Professor Weniger an der Datierung der Höhlenmalereien in Spanien und damit an den sensationellen Neuigkeiten der Menschheitsgeschichte aktiv beteiligt war“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Klaus-Dieter Völker. Das verleihe dem Neanderland erheblichen Rückenwind bei der Weiterentwicklung der Tourismusbranche.

Museum ist eine der am meisten besuchten Attraktionen der Region

Das Neandertal sei in zweifacher Hinsicht Alleinstellungsmerkmal, und zwar örtlich und begrifflich. „Investitionen in unser Museum und das Umfeld sind immer wieder wichtig und richtig“, sagt der Fraktionschef. „Denn diese weltweit anerkannte Institution zur Erforschung der frühen Menschheitsgeschichte ist auch gleichzeitig eine der meistbesuchten Attraktionen in der Region. Weltweit ist das Neandertal mehr denn je in aller Munde.“ Mit einem Schmunzeln erinnert Klaus Dieter Völker noch einmal an die versuchte Umbenennung des Kreises in „Neandertal-Kreis Mettmann“. „Insbesondere Kollegen aus dem Nordkreis konnten sich damals damit nicht anfreunden. Man hatte Angst, als Hinterwäldler bezeichnet zu werden und als nicht fortschrittlich zu gelten“, erinnert sich Völker. „Dieser Aussage ist nun der Nährboden entzogen.“

Auch das Bewusstsein der Bürger für den Kreis soll wachsen

Denn die Anbringung einer Höhlenmalerei erfordere mehrere Arbeitsschritte, die einer ausgeprägten Intelligenz bedürfe. Daher ist er sehr zuversichtlich, dass alle Städte des Kreises vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse mehr denn je an der Tourismusmarke Neanderland arbeiten und der neue Kreistag vielleicht doch noch dem Namenszug: „Neanderland – Kreis Mettmann“ etabliert. „Und mit der Weiterentwicklung des Neanderlandes, wächst auch das Kreisbewusstsein in den Köpfen der Menschen“, ist sich Völker sicher. cis