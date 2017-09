Die neue Saison beginnt am Freitag, 15. September.

Mettmann. Theaterfans aus Mettmann können sich auf Freitag, 15. September, freuen. An diesem Tag eröffnet das Theater Kammerspielchen, Poststraße 15, die Spielzeit 2017/18. Das erste Stück auf dem Spielplan ist „Enigma“ von Éric-Emmanuel Schmitt. Es ist eine Neuerung für das Kammerspielchen: In Zukunft sollen auch Dramen aus dem Bereich des klassischen Schauspiels aufgeführt werden.

Das Publikum soll durch kluge Inhalte und Sprache gefesselt werden. Solche Stücke waren für Mettmanner Bürger bisher hauptsächlich zugänglich, wenn sie in eine der umliegenden Großstädte gefahren sind. Die Neuerung im Spielplan soll demnach ein erweitertes Publikum ansprechen.

Außerdem ist in der kommenden Spielzeit neu, dass das Haus sich stärker öffnen möchte und so das Mitwirken im Kammerspielchen ermöglichen will. Interessierte sollen sich womöglich auf der Bühne, gerne aber auch hinter den Kulissen, beispielsweise in der Technik, beim Bühnenbild, den Kostümen oder dem Service beteiligen können.

Weitere Höhepunkte im neuen Spielplan des Theaters sind prominente Gesichter – neben Publikumsliebling Claus Wilcke zum Beispiel auch Ralph Schicha, der vielen Fernsehzuschauern vor allem aus seiner Rolle als „Dr. Philipp Martin“ in der TV-Serie „Unser Charlie“ bekannt sein dürfte.

Gemeinsam mit Nika von Altenstadt spielt er im Januar 2018 die Farce „Offene Zweiterbeziehung“ von Dario Fo im Kammerspielchen Mettmann. Regie hierbei führt Monika Guthmann, ebenfalls bekannt aus Film und Fernsehen (unter anderem „Hinter Gittern - Der Frauenknast“).

Der gesamte Spielplan kann ab sofort im Internet eingesehen werden. str

theater-kammerspielchen.de

