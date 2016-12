Ingo Winter ist „der Abschlepper“

Falschparker ärgern sich, für andere ist der Mettmanner ein Retter.

Mettmann. Wer sein Auto so falsch parkt, dass es abgeschleppt werden muss, bekommt es mit Ingo Winter zu tun. Der Mettmanner Abschlepp-Unternehmer ist mit seinen Betrieb ASW an der Seibelstraße 365 Tage pro Jahr im Einsatz. Rufbereitschaft herrscht rund um die Uhr. Winter und sein Team kommen, wenn auf der Autobahn 3 ein großer Lkw eine Panne hat. Aber auch einen liegengebliebenen Polo, der in einem nahegelegenen VW-Autohaus gekauft wurde, wird zurück in die Werkstatt geschleppt. Mit neun Fahrzeugen ist das Unternehmen für alle Eventualitäten gerüstet.

Schlüssel und Baby im Wagen – da war schnelle Hilfe gefragt

Noch in den 1980er Jahren war es durchaus üblich, dass falsch geparkte Autos von den Abschleppunternehmen auch geöffnet wurden. Meist ging es darum, Handbremse oder Gang zu lösen, um das Auto ein paar Meter in Richtung Abschleppwagen zu rollen. Doch diese Praxis ist heute absolut nicht mehr üblich. „Ohne eine Anordnung der Polizei wäre das sogar strafbar“, sagt Winter. Bisher hat Winter jeden Wagen wegbekommen, auch ohne ins Innere zu kommen. Dafür gibt es Rollen, die auf die Autoräder montiert werden. Abgesehen davon sei es auch gar nicht mehr so leicht, die in den vergangenen Jahren immer moderner gewordenen Autos aufzubrechen. Man möchte ja auch die Wagen nicht beschädigen.

Nur so ein bis zwei Mal im Monat kommt das aber doch vor. „Es gibt eben Leute, die vergessen ihre Schlüssel im Auto und die Elektronik sperrt dann zu“, sagt Winter. Wenn alle Tricks und Kniffe nicht mehr helfen, rufen die Abschlepper beim Hersteller an und fragen nach, durch welches Fenster man es am besten schaffen kann. In einen Fall – erinnert sich Winter – lag nicht nur der Autoschlüssel im verschlossenen Auto, sondern auch ein Baby. Da war schnelle Hilfe gefragt und Mutter und Tochter konnten sich wieder in die Arme nehmen. wie

